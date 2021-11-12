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Отказало сердце: умер Виктор Коклюшкин

Ушел из жизни писатель-сатирик и эстрадный драматург Виктор Коклюшкин. Ему было 75 лет. По информации СМИ, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. О дате и месте прощания с юмористом на данный момент не сообщается.

Виктор Коклюшкин родился в 1945 году в Москве. На заре литературной карьеры он публиковался в «Литературной газете» и других изданиях. Для эстрады и телевидения Коклюшкин начал писать в 1980-х: юморист как сам выступал со своими монологами, так и отдавал их на исполнение другим популярным артистам, включая Евгения Петросяна, Владимира Винокура, Клару Новикову.

Широкую известность среди зрителей Коклюшкин получил благодаря передачам «Аншлаг», «Смехопанорама», «Кривое зеркало» и «Смеяться разрешается».

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