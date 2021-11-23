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В Москве простились с Валерием Гаркалиным

Почитатели творчества народного артиста России Валерия Гаркалина пришли в Учебный театр РАТИ ГИТИС в Москве. В последний путь актера провожали аплодисментами и криками: «Гаркалинцы!» и «Браво!» Похоронили Гаркалина на Миусском кладбище.

О смерти артиста стало известно 20 ноября. Еще в октябре он поступил в Коммунарку с диагностированным коронавирусом. Телеведущая Лариса Гузеева утверждала на своей странице Facebook, что Гаркалин не проходил вакцинацию от коронавируса. Но дочь артиста Ника заверила, что летом ее отец вакцинировался «Спутником V», а перед этим делал прививку КовиВаком. Но антитела у него не выработались.

Валерий Гаркалин известен публике по сериалу «Моя прекрасная няня» и фильмам «Ширли-мырли» (1995), «Ландыш серебристый» (2000) и другим.

Как прошла церемония прощания с народным артистом, — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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