Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Стало известно, кого затронут новые санкции ЕС против Белоруссии 21:35
Кулеба заявил о смене Киевом «хода игры» в украинско-американских... 21:35
Болельщики сборной России ушли с трибуны, на которой произошла драка 21:32
Сутормин сделал счет 4:0 в матче Россия — Кипр 21:27
В ВС Украины заявили о массовом уходе военных 21:22
Игрок сборной России Мостовой забил третий мяч в ворота Кипра 21:21
Исполнитель роли Раскольникова объяснил, почему Достоевского читают до сих пор 21:20
Врач рассказала, сколько минут потребуется для заражения новым штаммом COVID-19 21:19
Смолов удвоил преимущество сборной России в матче с Кипром 21:17
Украина вновь запросила аварийную помощь из энергосистемы Словакии 21:17
Фото

Тарковский, тюрьма, потеря зрения: умерла Валентина Малявина

В возрасте 80 лет ушла из жизни заслуженная артистка России Валентина Малявина — ее не стало еще 30 октября, однако обнародована эта информация была лишь 10 ноября. О причинах смерти актрисы не сообщается, но, согласно ее бывшему мужу Александру Збруеву, последние годы Малявина провела в специализированном доме престарелых.

Артистка известна по ролям в фильмах «Иваново детство» Андрея Тарковского, «Урок литературы», «Король-олень» и других. Кроме того, она являлась звездой Театра им. Вахтангова и «Ленкома».

В 1983 — 1988 гг. Малявина сидела в тюрьме: ее признали виновной в убийстве гражданского мужа Станислава Жданько, сама актриса опровергала причастность к произошедшему. После выхода на свободу она вернулась к работе. В 2001 году Малявина в результате полученной травмы потеряла зрение.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Светит реальный срок». Что совершил брат Хабиба по дороге в аэропорт
Следственный комитет завел уголовное дело в отношении Усмана Нурмагомедова
5:0
Разминка перед Хорватией: Россия громит дома Кипр. LIVE
ЧМ-2022. Отбор. УЕФА. Группа Н. Россия — Кипр. ОНЛАЙН
QR-коды в транспорте: как это будет работать
Власти готовят законопроекты о введении QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах
Автор идеи о запрете называть национальность бандитов рассказал, почему закон не приняли раньше
Экс-журналист «Дождя» Давлетгильдеев удивился иску Жириновского о клевете
Генпрокуратура попросила ликвидировать центр «Мемориал»*
Бывшая ученица Елизарова рассказала, как обвиняемый в педофилии педагог вел себя с детьми
Новости и материалы
Стало известно, кого затронут новые санкции ЕС против Белоруссии
Кулеба заявил о смене Киевом «хода игры» в украинско-американских отношениях
Болельщики сборной России ушли с трибуны, на которой произошла драка
Сутормин сделал счет 4:0 в матче Россия — Кипр
В ВС Украины заявили о массовом уходе военных
Игрок сборной России Мостовой забил третий мяч в ворота Кипра
Исполнитель роли Раскольникова объяснил, почему Достоевского читают до сих пор
Врач рассказала, сколько минут потребуется для заражения новым штаммом COVID-19
Смолов удвоил преимущество сборной России в матче с Кипром
Украина вновь запросила аварийную помощь из энергосистемы Словакии
Каждый второй опрошенный российский школьник хочет стать киберспортсменом
Читателей Die Welt насмешила просьба Меркель к Путину вмешаться в миграционный кризис
В Петербурге неизвестный объект упал с неба и попал на видео
Болельщики устроили драку на трибуне во время матча Россия — Кипр
Брата Хабиба доставят в Дагестан после наезда на полицейского
Пьяный россиянин жестоко убил полуторогодовалого сына знакомой из-за плача
Ростовского спасателя уволили за убийство собаки из приюта
В Генпрокуратуре пояснили требование ликвидировать центр «Мемориал»*
Все новости
Новое в деле о смерти Картрайта: он мог быть жив в момент расчленения
Судмедэксперты назвали возможную причину смерти рэпера Картрайта
История братьев, новый надзиратель: каким может быть второй сезон «Игры в кальмара»
«Игра в кальмара»: все о втором сезоне сериала
Две недели в тайге. Почему водитель живет на обочине в фуре
Как дальнобойщик выживает в упавшей в кювет фуре в Хабаровском крае
Стоит ли вкладывать в алмазы вместо доллара или золота
Эксперты оценили бриллианты с точки зрения инвестиционной привлекательности
«Меркель больше не повторит свою ошибку с беженцами»
Говоря о кризисе с мигрантами, Путин вновь посоветовал Меркель восстановить контакт с Минском
Глава Минкульта Украины уволился из-за реформы. Кто он и чем запомнился
Почему министр культуры Украины Ткаченко подал в отставку
Купание в ядовитой пене. Как в Индии отметили священный праздник
«Нужно подумать об ужесточении ответственности за кибербуллинг»
В России число случаев интернет-травли детей выросло на 30% за третий квартал 2021 года
«Черное море для США теперь – домашнее. Москва должна утереться»
Что делают американские корабли и самолеты в Черноморском регионе
Проверка перед дорогой. Стоит ли доверять бытовому алкотестеру
Как выбрать домашний алкотестер
«Вам будет за это стыдно»: United Colors of Benetton осудили за мужские хиджабы
Итальянский бренд раскритиковали за продажу унисекс-хиджабов
«Фестиваль ненависти». Как в Варшаве используют ультраправых для борьбы с ЛГБТ
Националисты прошли маршем по Варшаве и сожгли флаг Германии
«Греем Европу, а они нам еще угрожают». Лукашенко готов перекрыть газ
В Евросоюзе пообещали не дать себя запугать заявлениями Лукашенко
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть