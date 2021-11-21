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Ушла из жизни Нина Русланова

В возрасте 75 лет умерла народная артистка России Нина Русланова. В Союзе кинематографистов отметили, что актрисы не стало из-за продолжительной болезни. По данным РЕН ТВ, последние 10 дней Русланова провела в больнице из-за коронавирусной инфекции.

«Ниночка, друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить. Несмотря на болезнь, она пыталась держаться. Часто по старой привычке звонила мне на домашний телефон и наговаривала что-то на автоответчик: «Говорит автоприветчик», — рассказал StarHit актер Стас Садальский.

Ранее сама Русланова рассказывала, что она перенесла два инсульта — в 2009 и 2014 годах. Кроме того, в 2020 году ее госпитализировали в московскую клинику с сердечным приступом. Из-за проблем со здоровьем она перестала сниматься.

Нина Русланова сыграла более 140 ролей в кино, в том числе в фильмах «Собачье сердце», «Моя любовь», «Завтра была война», «Тени исчезают в полдень», «Зимняя вишня», «Хрусталев, машину!», «Не стреляйте в белых лебедей», «Афоня» и «Будьте моим мужем».

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