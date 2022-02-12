Умерла Зинаида Кириенко

Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко умерла в больнице, куда ранее была госпитализирована с коронавирусной инфекцией, сообщил ТАСС представитель Союза кинематографистов России. Ей было 88 лет.

В 1958 году Кириенко окончила курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой во ВГИКе. Ее однокурсницами были Людмила Гурченко и Наталья Фатеева.

Актриса служила в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина, в 1959-1960 годах играла в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а в 1961 году перешла в Театр-студию киноактера.

Большую известность Кириенко получила благодаря таким выдающимся фильмам как драма «Судьба человека» Сергея Бондарчука, экранизация «Тихого Дона» Сергея Герасимова, а также мелодрама «Любовь земная» Евгения Матвеева. Всего на счету актрисы более 30 ролей в фильмах и сериалах.

Кириенко также выступала с сольными концертами, сотрудничала с поэтом Анатолием Поперечным и композитором Евгением Бедненко. В 1977 году ей было присвоено звание «Народная артистка РСФСР».

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