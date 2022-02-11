Актриса Евгения Брик умерла в 40 лет

Жена режиссера Валерия Тодоровского, актриса Евгения Брик умерла 10 февраля. Причиной смерти стало длительное онкологическое заболевание. Брик было всего 40 лет.

«Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», — написала в своем Facebook ее подруга, журналистка Катерина Гордеева.

Актриса родилась в Москве в 1981 году. Наибольшую популярность Брик получила благодаря ролям в фильмах «Стиляги», «Географ глобус пропил», сериале Валерия Тодоровского «Оттепель», а также американском сериале «Романовы», созданном известным сценаристом Мэттью Вайнером.

Брик и Тодоровский с 2008 года постоянно проживали в США, в Россию они приезжали работать. У актрисы и режиссера осталась 12-летняя дочь, родившаяся в Калифорнии.