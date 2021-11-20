Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Иммунолог Жемчугов предложил ввести обязательную вакцинацию для россиян старше... 05:25
Британка рассказала о бактерии из-за которой ее нос полностью сгнил 05:22
Пушков назвал вероятность «коммунистической революции» в США 05:08
Королева Елизавета II впервые провела годовщину свадьбы без своего мужа 04:57
Названы признаки утечки данных со смартфона 04:43
Тарасова призналась, что ей сложно смотреть произвольную программу Косторной 04:42
В Совете Федерации захотели серьезно заняться криптовалютой 04:33
Байден заявил своим сторонникам об участии в выборах в 2024 году 04:18
Главный тренер «Спартака» Витория назвал причину поражения от... 04:17
В МВД РФ назвали возраст, в котором водители чаще совершают ДТП 04:16
Фото

Умер Валерий Гаркалин

Народный артист России Валерий Гаркалин скончался на 68-м году жизни.

Последние месяцы он боролся с коронавирусом. Артиста госпитализировали в Коммунарку в начале октября с сильным поражением легких, тогда же он попал в реанимацию, откуда уже не вышел. Состояние Гаркалина медики оценивали как тяжелое, его подключили к аппарату ИВЛ. На этой неделе представитель актера заявляла о медленной положительной динамике и отсутствии ухудшений. Не стало Гаркалина в результате осложнений, вызванных COVID-19, болезнь протекала на фоне хронических проблем с сердцем.

Гаркалин исполнил свыше 85 ролей в кино, впервые — в 1977 году, и на протяжении всей карьеры играл в театре. Наибольшую известность ему принесли роли в таких картинах, как «Ширли-мырли», «Восьмое марта», «Бедная Саша» и «Аленький цветочек». Гаркалин удостоен званий Заслуженного и Народного артиста России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Болгарский президент снова назвал Крым российским, но с оговоркой
Президент Болгарии назвал Крым частью России даже после протеста Украины
«Будущие войны начнутся с космоса»
Рогозин: Россия должна иметь противоспутниковое оружие для защиты в космосе
«В один миг все закончилось»: блогер Губденский погиб в ДТП
В аварии на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека
В МВД РФ назвали возраст, в котором водители чаще совершают ДТП
Байден заявил своим сторонникам об участии в выборах в 2024 году
В США три человека пострадали из-за выстрела в аэропорте
Лукашенко пригрозил НАТО ядерной войной
Новости и материалы
Иммунолог Жемчугов предложил ввести обязательную вакцинацию для россиян старше 60 лет
Британка рассказала о бактерии из-за которой ее нос полностью сгнил
Пушков назвал вероятность «коммунистической революции» в США
Королева Елизавета II впервые провела годовщину свадьбы без своего мужа
Названы признаки утечки данных со смартфона
Тарасова призналась, что ей сложно смотреть произвольную программу Косторной
В Совете Федерации захотели серьезно заняться криптовалютой
Главный тренер «Спартака» Витория назвал причину поражения от «Краснодара»
Названы способы максимально ускорить домашний интернет
Карпин рассказал, кто заслуживает «Золотой мяч» по итогам 2021 года
Наставник «Краснодара» Гончаренко ответил на вопрос о слабых сторонах «Спартака»
Диетолог Нефедова назвала компонент, которого не должно быть в кукурузных хлопьях
В Китае показали видео с теннисисткой Шуай, которая долгое время не выходит на связь
Россия и Израиль создадут рабочую группу по противодействию COVID-19
Орбиту МКС скорректируют перед прибытием туристов из Японии
Дзюба обратился к болельщикам с песней «Я тебя не жду»
На митинге в Нидерландах три человека получили огнестрельное ранение
Названы нарушения ПДД, неминуемо приводящие к ДТП
Все новости
«США обманули Европу с F-35. Он дорогой и спорный, но покупать его надо»
Зачем европейцам свой истребитель шестого поколения и каковы шансы его построить
«Россия подтвердит свой статус одного из глобализаторов»
Сурков: Россия будет расширяться и получит «долю во всемирном собрании земель»
«Угроза вторжения вряд ли является блефом»
NYT: разведка США считает вероятным сценарий с российским вторжением на Украину
130 километров проволоки: как Эстония ограждается от России
Премьер Эстонии проинспектировала возведение заграждений на границе с Россией
«Желтые жилеты» отметили годовщину и разгромили Париж
Французская полиция применила газ против «желтых жилетов» и противников QR-кодов
«Утраченный символ»: как сериал по Дэну Брауну не смог разгадать свою главную загадку
Рецензия на сериал «Утраченный символ» по роману Дэна Брауна
Погиб автоблогер Губденский: кадры с места ДТП на Кутузовском проспекте
«Три поражающих фактора»: что известно о состоянии Хлебниковой
К пожару в квартире Хлебниковой привела непотушенная сигарета
«Мужчины в камуфляже, мы вас видим»
Мужчины рассказали, почему носят камуфляжные костюмы в городе
«Пока мы собирали документы, грянул гром пандемии»
Уехавшие в пандемию за границу россияне поделились своим опытом
«Мы живем в счастливой стране»: как патриарх Кирилл отметил юбилей
Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного
Лежали на одном кладбище: в США раскрыто убийство века
Анализ ДНК помог раскрыть убийство 62-летней давности в США
В ГИБДД заставляют снимать дилерские «допы». Что делать
С какими дилерскими «обвесами» машину не поставят на учет
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть