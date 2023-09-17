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«Главное, ребята, сердцем не стареть». Умер поэт-песенник Николай Добронравов

Муж Пахмутовой Николай Добронравов умер в возрасте 94 лет

Поэт-песенник, муж композитора Александры Пахмутовой Николай Добронравов скончался на 95-м году жизни. В сотрудничестве с супругой он написал множество известных песен, в их числе – «Трус не играет в хоккей», «Надежда», «Птица счастья», «Как молоды мы были» и «Главное, ребята, сердцем не стареть».

Добронравов родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде, в 1950-х снялся в двух фильмах: «Спортивная честь» и «Возвращение Василия Бортникова», примерно в то же время он познакомился с будущей женой. Кроме нее он также сотрудничал с Микаэлем Таривердиевым, Муслимом Магомаевым и другими музыкантами.

По данным «Экспресс-газеты», причиной смерти поэта стала «тяжелая и продолжительная болезнь». О его уходе из жизни также сообщили в соцсетях поэтесса Любовь Воропаева, дочь поэта Роберта Рождественского журналистка Екатерина Рождественская и певец Николай Басков.

«Колечка ушел, Добронравов. Извините уж, но для меня — Колечка. <...> Прекрасным поэтом был, вы все его чудесные песни знаете — они уже давно стали классикой. А еще удивительно добрым и хорошим человеком», – написала Рождественская.

Басков процитировал третий куплет песни «Надежда», назвав его «послесловием». «Нас по-прежнему ждут московские метели, но, увы, без Добронравова. Хотя такие люди всегда с нами», – заключил певец.

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