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«Концепция «Кинотавра» – ирония к самим себе». Не стало Марка Рудинштейна

Марк Григорьевич Рудинштейн родился в Одессе в 1946 году, в семье директора книжного магазина. Изначально его отчество звучало как «Израилевич», поскольку его отец Касрыль Рудинштейн сменил в 1949 году имя на «Израиль». Однако в 1960-х годах во время Шестидневной войны Марк Рудинштейн решил сменить отчество в честь деда Григория. Как признавался впоследствии сам продюсер, он хотел таким образом избежать проблем на службе.

Работать Марк Рудинштейн начал в 15 лет на судостроительном заводе, потом пошел в армию, дальше – учился в ГИТИСе, который не окончил. После поступил на заочное в «Щуку» — театральное училище им. Щукина. В начале 1980-х был директором ВИА «Здравствуй, песня!», после чего сидел в тюрьме «за расхищение социалистической собственности и взяточничество».

Организовал в 1987 году первый в СССР рок-фестиваль в Подольске, получивший неофициальное название «советского Вудстока».

Первый фестиваль «Кинотавр» Рудинштейн провел вместе с актером Олегом Янковским в 1990 году. Ежегодно кинематографическое торжество проводится с того времени в Сочи, в Зимнем театре.

«Искусство связано со словом «любовь», и не надо этого стесняться. <...> А вообще концепция «Кинотавра» была – ирония к самим себе. Это был смысл «Кинотавра», — объяснял продюсер в интервью GQ.

В 2001 году Рудинштейн открыл также первый международный детский фестиваль искусств и спорта «Кинотаврик».

В ноябре 2021 года Рудинштейн был госпитализирован после сердечного приступа – с инфарктом миокарда. 5 декабря ТАСС сообщил о смерти продюсера в больнице на Таганке.

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