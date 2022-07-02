Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Японское правительство может потребовать выполнения контракта... 16:06
В Греции освободили российский танкер Lana 15:58
В НАТО заверили Молдавию, что ее безопасности ничто не угрожает 15:56
Депутат Госдумы РФ Журова объяснила, почему министры спорта вводят санкции против России 15:54
Автор нового памятника Аленке в Нововоронеже оценил работу своего предшественника... 15:51
Врач рассказал, как выбрать правильный ершик для унитаза 15:50
Рианна впервые появилась на публике после рождения сына 15:47
В WhatsApp появится функция невидимки 15:44
Еврокомиссия прояснила детали эмбарго на российскую нефть 15:41
Захарова ответила главе МИД Латвии на слова о борще 15:38
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Фото

Умер создатель образа Чебурашки Леонид Шварцман

2 июля на 102-м году жизни скончался режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман, сообщили в «Союзмультфильме». Среди его работ — «Снежная королева», «Золотая антилопа», «38 попугаев», «Котенок по имени Гав» и серия мультфильмов про крокодила Гену и Чебурашку.

Он лично принимал участие в создании внешнего облика Чебурашки и других героев серии. В качестве режиссера Шварцман впервые себя попробовал только в середине 70-х годов, а в 80-е создал еще одну популярную серию про обезьянок, которых сам же нарисовал и снял.

Незадолго до своего 100-летнего юбилея Леонид Шварцман был награжден орденом Александра Невского за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. В 2002 году получил звание народного художника России. О жизни и творчестве Шварцмана — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция России на Украине. День 129-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 129-й день
«Эрдоган дожал всех»: чего Турция добивается при расширении НАТО
В Госдуме пообещали продолжать дружить с Турцией, согласившейся на вступление Финляндии в НАТО
«Дело в шляпе». Откуда взялись популярные фразеологизмы
Как появились выражения «заморить червячка», «перемывать кости» и другие
Автор нового памятника Аленке в Нововоронеже оценил работу своего предшественника словами «люди старались»
Захарова ответила главе МИД Латвии на слова о борще
В сети «Вкусно — и точка» опровергли причастность к появлению пива в «Макдоналдс»
Участниками «антиукраинской акции» в Варшаве оказались польские ультраправые активисты
Новости и материалы
Названы самые мощные субфлагманские смартфоны начала лета
Японское правительство может потребовать выполнения контракта по «Сахалину-2»
В Греции освободили российский танкер Lana
В НАТО заверили Молдавию, что ее безопасности ничто не угрожает
Депутат Госдумы РФ Журова объяснила, почему министры спорта вводят санкции против России
Врач рассказал, как выбрать правильный ершик для унитаза
Рианна впервые появилась на публике после рождения сына
В WhatsApp появится функция невидимки
Еврокомиссия прояснила детали эмбарго на российскую нефть
Полузащитник сборной Армении Мхитарян стал игроком миланского «Интера»
Кадыров заявил, что союзные подразделения уже находятся в центре Лисичанска
Бразильский полузащитник Жоаозиньо продлил соглашение с «Сочи»
Зверев признался, что стал суперзвездой благодаря Пугачевой и Киркорову
Умер создатель образа Чебурашки Леонид Шварцман
Песков выразил надежду на то, что у Запада «еще остались воля и разум»
Один человек погиб в перестрелке между мигрантами на границе Сербии и Венгрии
В Киеве заявили, что рассчитывают получить новую военную помощь от Запада в течение 1-3 месяцев
Во Флориде вступил в силу закон, запрещающий говорить про ЛГБТ в детских садах и школах
Все новости
«Филадельфия» может заморозить контракт»: что ждет задержанного голкипера Федотова
Адвокат Калинов: голкипер Федотов может получить условный срок или штраф
Ракеты вместо пушек. Как изменили конструкцию зенитного комплекса «Панцирь-СМ»
Источник: «Панцирь-СМ» с двойным запасом ракет поступит в ВС РФ в этом году
Тест: на что герой Жоры Буркова в легендарном «Гараже» Рязанова обменял Родину?
Как хорошо вы помните фильм «Гараж»
«Чтобы об этом никто не узнал, мы сожгли паспорта»: 5 историй студенток о «стыдных» поступках
Бывшие студентки рассказали о своих поступках, от которых их мамы поседели бы
Шумоподавление за полцены. Realme Buds Air 3 против Redmi Buds 3 Pro
Обзор-сравнение наушников Realme Buds Air 3 и Redmi Buds 3 Pro
Тест: определите, что это за мороженое
Пройдите тест и узнайте, сможете ли вы отличить джелато от пломбира
Лучшие фотографии недели
Вскрытное поведение: украинские хакеры угрожают десяткам тысяч российских сайтов
ИБ-специалист Кузьмин сообщил об уязвимости в «1С-Битрикс», которая позволяет хакерам красть сайты
«Мы остаемся». Японские компании не собираются выходить из проекта «Сахалин-2»
FT: Путин указом о проекте «Сахалин-2» послал сигнал недружественным странам Запада
Украинское зерно, турецкий порт. Киев просит арестовать судно с грузом из Бердянска
Украина попросила Турцию задержать якобы везущий зерно казахстанский сухогруз под флагом РФ
Отечественный дилер откроет поставки машин всех марок в Россию
Российский автодилер Fresh Auto выходит на рынок ОАЭ
«Множество автовладельцев поставят лайк». ГИБДД осталась без ручных радаров
Глава МВД Колокольцев запретил инспекторам ГИБДД использовать ручные радары
«Раньше его просто ели». ЮНЕСКО взяла под охрану украинский борщ
Захарова отметила, что в XVI веке борщ был назван блюдом «русских жителей Киева»
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть