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Умер Леонид Куравлев

Ушел из жизни актер Леонид Куравлев. В начале января его госпитализировали в Коммунарку с подозрением на коронавирус. Диагноз не подтвердился, но врачи выявили у актера пневмонию и смогли вылечить. Однако состояние здоровья культового советского артиста все равно вызывало опасения.

Звезду фильмов «Афоня» и «Иван Васильевич меняет профессию» отправили на долечивание в один из московских хосписов, где у него диагностировали деменцию смешанного типа, а также цереброваскулярную болезнь, при последней повреждаются сосуды головного мозга, а нейроны отмирают из-за нехватки кислорода и питательных веществ. Состояние Куравлева оценивалось как средней тяжести. В хосписе Куравлев провел несколько дней. Сегодня, 30 января, актер скончался в возрасте 85 лет.

Леонид Куравлев родился в Москве в 1936 году. В кино он дебютировал еще в студенческие годы, в конце 1950-х, снявшись в драме Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет…», — и после этого фактически ежегодно появлялся на больших экранах, уйдя на покой лишь в 2010-х.

Ключевые эпизоды жизни и карьеры артиста — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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