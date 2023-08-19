«12 стульев», «Гардемарины», «Шрек»: умер актер Игорь Ясулович

19 августа скончался 81-летний народный артист Игорь Ясулович. У актера обнаружили рак, в середине июля его госпитализировали. Ясуловичу провели три операции, после чего его состояние удалось стабилизировать. 11 августа врачи отпустили артиста домой, однако в ночь на 15 августа ему снова стало плохо.

Игорь Ясулович снимался в «Бриллиантовой руке», «Двенадцати стульях» и в «Гардемарины, вперед!». Всего его фильмография насчитывает более 120 картин. Кроме этого, он являлся актером дубляжа. Ясулович озвучил короля Гарольда из мультфильма «Шрек».