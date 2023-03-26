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Умер актер Николай Дупак

На 102-м году жизни скончался актер театра и кино, театральный режиссер, фронтовик, заслуженный артист РСФСР Николай Дупак. Прощание с артистом состоится 29 марта в 11:00 (мск) в театре на Таганке.

Дупак родился 5 октября 1921 года в Донецкой области на Украине. Окончил Театральное училище в Ростове-на-Дону, а также Оперно-драматическую студию в Москве и Киевский театральный институт.

Участвовал в Великой Отечественной войне. Служил до 1943 года, пока не получил инвалидность. С 1963 по 1997 год он был директором и актером Театра на Таганке. Именно Дупак придумал и утвердил эмблему театра – красный квадрат с черными словами по периметру.

Николай Дупак пригласил весной 1964 года и принял на работу в качестве художественного руководителя Юрия Любимова, который поставил пьесу, идущую до сих пор, «Добрый человек из Сезуана». Он же позвал в театр и артиста Владимира Высоцкого.

На счету Дупака около 60 ролей в фильмах. Наибольшую известность ему принесли роли в кинолентах «Интервенция», «Служили два товарища», «Сорок первый», «Трясина», «Бумбараш».

Николай Дупак имеет звания Заслуженного артиста РСФСР (1980), заслуженного артиста Украины (2012), Почетного деятеля искусств Москвы (2019).

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