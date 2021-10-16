Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Володин назвал число привитых от COVID-19 или переболевших депутатов Госдумы 17:07
В ДТП с двумя автобусами и грузовиком в Нижнем Новгороде пострадали... 17:03
Семак назвал причину поражения «Зенита» от «Арсенала» в матче... 16:59
Шестнадцать человек погибли в Екатеринбурге от отравления метанолом 16:55
В Белоруссии объяснили, кого будут наказывать за экстремистские Telegram-каналы 16:51
Певцов высказался против предоставления российского гражданства Бритни Спирс 16:46
Экс-глава РУСАДА считает, что WADA справедливо оправдало фигуристку из США 16:44
Свищев о допинге: все, что запрещено в России, почему-то разрешено... 16:43
В Екатеринбурге сняли «ремейк» сериала «Игра в кальмара» 16:36
Червиченко о Дзюбе: он занят самолюбованием 16:35
Фото

Умер актер из фильма «Будулай, которого не ждут» Борис Ташкентский

На 85-м году жизни скончался народный артист России Борис Мордухаев, более известный как Борис Ташкентский. Об этом сообщается на сайте театра «Ромэн», в котором служил актер. Причина смерти артиста не называется.

Борис Мордухаев родился 2 января 1937 года в Ташкенте. Его родители были известными артистами. После школы поступил в Ташкентский театральный институт, а в дальнейшем отправился в Москву, в театр «Ромэн».

Борис Ташкентский известен также по работе в кино. Самые известные его картины — «Будулай, которого не ждут», «Мой остров синий», «Верный друг Санчо».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Вакцинированных россиян поставили на счетчик
В России запустили счетчик вакцинации от коронавируса
«Афганцы приезжали в Казань, смотрели и плакали — почему у нас не так?»
Как опыт Татарстана может помочь талибам* реформировать Афганистан
«Энергетический кризис в Европе может повториться»
Вице-премьер РФ Новак назвал иждивенческим подход Украины к газовому вопросу
Шестнадцать человек погибли в Екатеринбурге от отравления метанолом
В Подмосковье 20 детей попали в больницу с признаками отравления
В Нижнем Новгороде при столкновении автобуса и грузовика пострадали 15 человек
Голикова заявила о высоких показателях смертности от коронавируса в России
Новости и материалы
Володин назвал число привитых от COVID-19 или переболевших депутатов Госдумы
В ДТП с двумя автобусами и грузовиком в Нижнем Новгороде пострадали 18 человек
Семак назвал причину поражения «Зенита» от «Арсенала» в матче РПЛ
В Белоруссии объяснили, кого будут наказывать за экстремистские Telegram-каналы
Певцов высказался против предоставления российского гражданства Бритни Спирс
Экс-глава РУСАДА считает, что WADA справедливо оправдало фигуристку из США
Свищев о допинге: все, что запрещено в России, почему-то разрешено в Америке
В Екатеринбурге сняли «ремейк» сериала «Игра в кальмара»
Червиченко о Дзюбе: он занят самолюбованием
В ОБСЕ отреагировали на задержание офицера СЦКК ЛНР украинскими военными
В «Спартаке» одним словом отреагировали на новость о покупке игрока «Шахтера»
Жителям Москвы пообещали последний осенний всплеск тепла
В Польше пообещали радикально нарастить военную мощь страны
Врач Тимаков назвал людей с самым сильным иммунитетом к коронавирусу
В Госдуме оценили возможную натурализацию игрока «Зенита» Клаудиньо
В Чите арестован 15-летний подросток, обвиняемый в убийстве девочки
«Арсенал» сенсационно обыграл «Зенит» в матче 11-го тура РПЛ
Племянница умершего в больнице Первоуральска пациента собирается написать заявление в прокуратуру
Все новости
«Повышенная общественная опасность». Зачинщиков конфликта в метро Москвы задержали
Виновники конфликта на станции метро «Текстильщики» в Москве задержаны
Космическая палеонтология: зачем Lucy летит к Троянским астероидам
Американский зонд Lucy отправился к астероидам Юпитера
«Чтобы стать гражданином, я должен отречься от России»
«Это, конечно, дурдом»: как жители Латвии мирятся со статусом неграждан
Нерезиновые: как правильно готовить кальмаров
Почему кальмары не были популярны в СССР и как их готовят сегодня
«Серия убийств на почве межнациональной розни»
СК заканчивает расследование убийств, о которых перед смертью рассказал Тесак
Машины в базовых комплектациях чаще попадают в ДТП
Качественный свет автомобиля на треть снижает аварийность
«Браво», «черный список» и Пугачева: 60 лет Евгению Хавтану
«Санкции против олигархов и компаний энергетического сектора»
В Польше предложили ЕС разработать план из-за враждебной деятельности России
Убийства без мотива: как россияне попадают в ряды оккультистов
Адвокат рассказал, чем осложняется борьба с ритуальными убийствами в России
«Американцы не уйдут с Востока»
Леонид Слуцкий – о военных планах США в Ираке, Сирии и Персидском заливе после бегства из Афганистана
«Ограничить скорость до 25 километров в час»
МВД и Минтранс предложили изменения в ПДД для самокатов
«Я буду просить Путина продлить сниженную цену». Сербия намерена добиваться лучшей цены на газ
Президент Сербии Вучич недоволен предложенной «Газпромом» ценой на газ
За что вас забанит Facebook в России. Подробный список
Раскрыты высказывания, за которые Facebook блокирует публикации россиян
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях