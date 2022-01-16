Умер актер Иван Рудаков

На 44-м году жизни скончался в реанимации 57-й больницы российский актер Иван Рудаков.

«Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет!!! И мы не знаем, как дальше с этим жить!!! Помолитесь, кто в силах, за упокой его души!», — написали в соцсетях отец и мать умершего артиста.

Рудакова госпитализировали из-за проблем с легкими и сердцем на фоне постковидного синдрома. Актер переболел коронавирусной инфекцией прошлым летом. В больнице артист находился на искусственной вентиляции легких, он умер, не приходя в сознание.

Иван Рудаков родился 19 октября 1978 года в Москве. Его родители — режиссеры Алексей Рудаков и Елена Николаева. После окончания школы Иван Рудаков поступил на режиссерский факультет ВГИКа, а после — занимался актерским мастерством на курсах Всеволода Шиловского.

Рудаков сыграл в более чем 40 фильмах и сериалах. Наверное, сильнее всего он запомнился зрителям ролями в сериалах «Кухня» и «Медиум», а также в фильме «Ланцет».

Иван Рудаков увлекался альпинизмом. В 2019 году актер со своими товарищами помог спасти китайских и новозеландских туристов, заблудившихся на горном перевале в Непале.

«Они заблудились в снегу и не смогли найти дорогу через перевал. Мы объединились и пошли до перевала, хотя жители Китая по нашим следам вернулись в базовый лагерь, откуда их со следами обморожения эвакуировали на вертолете. Так что мы подоспели вовремя», — рассказывал Рудаков.