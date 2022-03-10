Умер экс-солист «Отпетых мошенников» Том Хаос

Музыкант, один из солистов группы «Отпетые мошенники» известный как Том Хаос (настоящее имя Вячеслав Зинуров) скончался на 51-м году жизни. О причинах смерти не сообщается, однако по неподтвержденным данным исполнитель мог покончить жизнь самоубийством.

Группа «Отпетые мошенники» была основана в 1996 году. Коллектив получил известность благодаря таким хитам как «Всяко-разно», «А у реки», «Девушки бывают разные» и «Люби меня люби». Группа прекратила свое существование в августе 2021 года из-за финансовых разногласий внутри коллектива.