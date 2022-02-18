Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Случайный звонок спас жизни троих детей 12:21
В ЛДПР рассказали о самочувствии госпитализированного Жириновского 12:17
Стала известна причина смерти актера Геннадия Юхтина 12:15
Врач-психиатр объяснил эмоции фигуристки Александры Трусовой после Олимпиады 12:14
Ургант пошутил о резонансной школьной задаче об остывании трупа 12:13
Ученые придумали солнечный парус, способный разогнать до 20% скорости света 12:09
Украинскую организацию «Свободный Идель-Урал» признали нежелательной... 12:06
В Латвии стартуют военные учения Saber Strike 22 под руководством США 12:01
Игорь Крутой рассказал о романе Тимати с Алексой 11:58
Путин 19 февраля примет участие в учениях сил стратегического сдерживания 11:58
Фото

Звезда советского кино: умер актер Геннадий Юхтин

Советский и российский актер Геннадий Юхтин, известный ролями в фильмах «Весна на Заречной улице», «Неуловимые мстители» и «Братья Карамазовы», умер в больнице. Ему было 89 лет. О его кончине сообщила директор Гильдии актеров Валерия Гущина.

Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР и народный артист РФ Геннадий Юхтин запомнился зрителям ролями в таких фильмах, как «Акваланги на дне», «Дело Румянцева», «Чужая родня».

Юхтин часто играл советских людей – рабочих, шоферов, инженеров и военнослужащих. Но в его фильмографии были и роли другого плана. Например, он сыграл жестокого и циничного диверсанта в фильме «Акваланги на дне» и пирата в «Острове сокровищ».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Что будет, если выплачивать россиянам доход от добычи нефти и газа, как в Эмиратах
Экономист Кульбака заявил, что россияне могли бы получать по $500 от добычи нефти и газа
Пиво не доливают, макароны не докладывают. Как «усохли» упаковки в магазинах
Производители продуктов уменьшили размер упаковки из-за роста цен
Будет ли золото в биатлоне? Россияне бьются за медали в масс-старте. LIVE
Биатлон. Мужчины. Масс-старт 15 км. ОНЛАЙН
Путин 19 февраля примет участие в учениях сил стратегического сдерживания
В Москве задержали второго мужчину, подозреваемого в нападении на полицейских в метро
В России с COVID-19 госпитализированы 18 632 человека
Россиянин Ридзик завоевал бронзу Олимпиады в ски-кроссе
Новости и материалы
Случайный звонок спас жизни троих детей
В ЛДПР рассказали о самочувствии госпитализированного Жириновского
Стала известна причина смерти актера Геннадия Юхтина
Врач-психиатр объяснил эмоции фигуристки Александры Трусовой после Олимпиады
Ургант пошутил о резонансной школьной задаче об остывании трупа
Ученые придумали солнечный парус, способный разогнать до 20% скорости света
Украинскую организацию «Свободный Идель-Урал» признали нежелательной в России
В Латвии стартуют военные учения Saber Strike 22 под руководством США
Игорь Крутой рассказал о романе Тимати с Алексой
В США объяснили, почему Китай не станет поддерживать «вторжение» России на Украину
С киберспортсменкой разорвали контракт после ее слов о низкорослых мужчинах
Топливный союз допустил закрытие АЗС из-за новых правил долива бензина
Евросоюз планирует включить в санкционный список до 30 граждан России
Олимпийский чемпион по биатлону Васильев назвал причину бед женской сборной России
Китай призвал США учитывать интересы России
Кудрявцеву разозлил скандал вокруг Камилы Валиевой
Подорожанию ОСАГО для злостных нарушителей помешала проблема с передачей данных
В Петербурге пропала школьница
Все новости
Новое исследование: «омикрон» может существовать в организме до 10 дней
Ученые выяснили, что люди с «омикроном» наиболее заразны в первые три дня
«Нашему кино не хватает Терминатора»: Евгений Шварц — о роли Феликса Юсупова и Хоакине Фениксе
Звезда сериала «Карамора» Евгений Шварц рассказал, чем похож на Хоакина Феникса
«Вы увидите ужасное»: Россия представила в ООН документы о преступлениях Украины
Москва и Киев обменялись стихами на заседании СБ ООН по минским соглашениям
«Минтруд и ПФР даже не в состоянии определить, какие проблемы есть при расчете пенсий»
Депутат Оксана Дмитриева рассказала про несправедливость пенсионной системы
«Конфисковали случайно». Суд вернул особняк экс-майору ФСБ, которого обвиняли в мошенничестве
Генпрокуратура не смогла конфисковать миллиардные активы экс-сотрудника ФСБ Васильева
«Они — угроза безопасности»: Трюдо призвал положить конец охватившим Канаду протестам
Власти Канады начали замораживать счета протестующих против коронавирусных ограничений
Трагедия Валиевой, триумф Щербаковой: у России всего две медали в женском катании
Что происходит в Донбассе: под огонь украинских военных попала женщина
Международные наблюдатели насчитали 500 взрывов за сутки на линии конфликта в Донбассе
Глава Свердловской области дал 4 дня на проверку всех случаев нападения подростков на горожан
Куйвашев поручил поговорить с главами диаспор южан после избиения женщин мигрантами
Зеленский потребовал гарантий безопасности от России и США
Зеленский назвал минские соглашения «бездарно составленными»
На Украине пустили с молотка завод, выпускавший «Еврейский броневик»
Украина пытается продать принадлежавшие Порошенко автомобильные заводы за $3 млн
Выбрали удобные темы и «перекрутили»: МИД оценил ответ США на гарантии безопасности
МИД пригрозил США «военно-техническими» действиями для защиты безопасности России
Байден призвал готовиться к вторжению России на Украину под чужим флагом «в ближайшие дни»
Президент США назвал новые сроки нападения России на Украину
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть