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Умер актер Филимон Сергеев

В возрасте 79 лет скончался советский и российский актер театра и кино Филимон Сергеев. Помимо работы на сцене и на экране, артист занимался писательской деятельностью — он издал несколько книг с прозой и стихами.

Филимон Сергеев родился в 1941 году в Архангельской области, но учился уже в Москве — сначала в Школе-студии МХАТ, позже на режиссерском факультете ВГИКа. Оба учебных учреждения актер не закончил, что не помешало его дальнейшей работе - он играл в театре, выступал с концертами, а с 1963 года начал сниматься в кино.

В его фильмографии значатся несколько десятков ролей, в том числе в фильме «Женитьба Бальзаминова», в телефильме «Россия молодая» и в сериале нулевых «Две судьбы».

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Кадр из фильма «Королевская регата&raquo; (1966) Кадр из фильма «Королевская регата&raquo; (1966)
Кадр из фильма &laquo;Женитьба Бальзаминова&raquo; (1964) Кадр из фильма &laquo;Женитьба Бальзаминова&raquo; (1964)
Кадр из фильма &laquo;Понедельник – день тяжёлый&raquo; (1963) Кадр из фильма &laquo;Понедельник – день тяжёлый&raquo; (1963)
Кадр из фильма «Тропой бескорыстной любви» (1971) Кадр из фильма «Тропой бескорыстной любви» (1971)
Кадр из фильма «Злой дух Ямбуя» (1978) Кадр из фильма «Злой дух Ямбуя» (1978)
Кадр из фильма «Рысь выходит на тропу» (1982) Кадр из фильма «Рысь выходит на тропу» (1982)
Кадр из фильма &laquo;Кто, если не мы&raquo; (1998) Кадр из фильма &laquo;Кто, если не мы&raquo; (1998)
Кадр из фильма &laquo;Две судьбы-3. Золотая клетка&raquo; (2005) Кадр из фильма &laquo;Две судьбы-3. Золотая клетка&raquo; (2005)
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Кадр из фильма «Королевская регата» (1966)
Кадр из фильма «Женитьба Бальзаминова» (1964)
Кадр из фильма «Понедельник – день тяжёлый» (1963)
Кадр из фильма «Тропой бескорыстной любви» (1971)
Кадр из фильма «Злой дух Ямбуя» (1978)
Кадр из фильма «Рысь выходит на тропу» (1982)
Кадр из фильма «Кто, если не мы» (1998)
Кадр из фильма «Две судьбы-3. Золотая клетка» (2005)
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