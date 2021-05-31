Умер актер Филимон Сергеев
В возрасте 79 лет скончался советский и российский актер театра и кино Филимон Сергеев. Помимо работы на сцене и на экране, артист занимался писательской деятельностью — он издал несколько книг с прозой и стихами.
Филимон Сергеев родился в 1941 году в Архангельской области, но учился уже в Москве — сначала в Школе-студии МХАТ, позже на режиссерском факультете ВГИКа. Оба учебных учреждения актер не закончил, что не помешало его дальнейшей работе - он играл в театре, выступал с концертами, а с 1963 года начал сниматься в кино.
В его фильмографии значатся несколько десятков ролей, в том числе в фильме «Женитьба Бальзаминова», в телефильме «Россия молодая» и в сериале нулевых «Две судьбы».
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