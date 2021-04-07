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«Угасшая звезда»: жизнь и смерть Гийома Депардье

7 апреля могло бы исполнится 50 лет французскому актеру Гийому Депардье. Он родился в семье Жерара и Элизабет Депардье, которые были заняты карьерой и уделяли сыну мало внимания. Гийом рос непослушным ребенком, плохо учился, рано попробовал наркотики и находился на учете в полиции. С 1974 года Депардье снимался в фильмах: его дебютом стала роль сына Пьера в фильме «Не такой уж и плохой». Вместе с отцом он появился в сериалах «Отверженные», «Наполеон», «Граф Монте-Кристо», фильме «Все утра мира» и других проектах.

Всего Депардье снялся в 42 фильмах и сериалах. В 1995 году Гийом не справился с управлением мотоцикла из-за того, что перед ним упал чемодан с крыши впереди едущего автомобиля. Восемь лет он испытывал мучительную боль в ноге и в возрасте 32 лет решился на ампутацию конечности до колена. В последующие годы актер передвигался с помощью протеза.

11 октября 2008 года Депардье был госпитализирован в Бухаресте со съемок фильма «Детство Икара» из-за обострений диабета и перитонита, после чего был экстренно доставлен во Францию. Но через два дня актер скончался от скоротечной тяжелой формы пневмонии, вызванной вирусом.

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В 2003 году, спустя восемь лет после падения с мотоцикла и несмотря на лечение, Гийом Депардье решился на ампутацию правой ноги по колено и использование в дальнейшем протеза, позволившего ему снова ходить. На фото Гийом Депардье в 2003 году В 2003 году, спустя восемь лет после падения с мотоцикла и несмотря на лечение, Гийом Депардье решился на ампутацию правой ноги по колено и использование в дальнейшем протеза, позволившего ему снова ходить. На фото Гийом Депардье в 2003 году
В черной комедии «Ученики» (1995) рассказывается о двух лучших друзьях-неудачниках, один из которых Антуан пытается писать пьесы, а пока зарабатывает на жизнь, публикуя различные статьи для журнала и придумывая кроссворды. А его друг Фред (Гийом Депардье) вообще ничем не занимается, исключая то время, когда придумывает новые способы обмана женщин, после чего обычно их вскоре бросает. В черной комедии «Ученики» (1995) рассказывается о двух лучших друзьях-неудачниках, один из которых Антуан пытается писать пьесы, а пока зарабатывает на жизнь, публикуя различные статьи для журнала и придумывая кроссворды. А его друг Фред (Гийом Депардье) вообще ничем не занимается, исключая то время, когда придумывает новые способы обмана женщин, после чего обычно их вскоре бросает.
Французская актриса Катрин Денев и Гийом Депардье перед показом фильма &laquo;Пола Икс&raquo; во время 52-го Каннского кинофестиваля, Франция, 1999 год Французская актриса Катрин Денев и Гийом Депардье перед показом фильма &laquo;Пола Икс&raquo; во время 52-го Каннского кинофестиваля, Франция, 1999 год
Отношения Гийома с отцом всегда были непростыми. Он затаил на него обиду за то, что тот не уделял ему внимания в детстве. В 2004 г. Гийом издал книгу, в которой писал, что любит и ненавидит своего отца по одним и тем же причинам. На фото: Гийом Депардье, 2007 год Отношения Гийома с отцом всегда были непростыми. Он затаил на него обиду за то, что тот не уделял ему внимания в детстве. В 2004 г. Гийом издал книгу, в которой писал, что любит и ненавидит своего отца по одним и тем же причинам. На фото: Гийом Депардье, 2007 год
Кадр из сериала «Граф Монте-Кристо» (1998), где Гийом сыграл вместе со своим отцом Жераром и сестрой Жюли Кадр из сериала «Граф Монте-Кристо» (1998), где Гийом сыграл вместе со своим отцом Жераром и сестрой Жюли
В драме «Не трогай топор» (2007) Гийом Депардье сыграл французского генерала Армана де Монриво, который в составе военной экспедиции высаживается на одном из испанских островов, чтобы восстановить на нем власть короля Фердинанда IV. В местном монастыре он обнаруживает, что под именем сестры Терезы скрывается женщина, которую он давно и безуспешно пытается разыскать, и добивается у сестры-настоятельницы разрешения встретиться с ней. Пять лет тому назад генерал безумно влюбился в парижскую кокотку&nbsp;- герцогиню де Ланже, но та отвергла его ухаживания. Окончательно осознав, что графиня никогда не уступит, генерал решает отомстить… В драме «Не трогай топор» (2007) Гийом Депардье сыграл французского генерала Армана де Монриво, который в составе военной экспедиции высаживается на одном из испанских островов, чтобы восстановить на нем власть короля Фердинанда IV. В местном монастыре он обнаруживает, что под именем сестры Терезы скрывается женщина, которую он давно и безуспешно пытается разыскать, и добивается у сестры-настоятельницы разрешения встретиться с ней. Пять лет тому назад генерал безумно влюбился в парижскую кокотку&nbsp;- герцогиню де Ланже, но та отвергла его ухаживания. Окончательно осознав, что графиня никогда не уступит, генерал решает отомстить…
Гийом Депардье и французская актриса Жанна Балибар во время пресс-конференции фильма &laquo;Не трогай топор&raquo; на 57-м кинофестивале &laquo;Берлинале&raquo; в Берлине, 2007 год Гийом Депардье и французская актриса Жанна Балибар во время пресс-конференции фильма &laquo;Не трогай топор&raquo; на 57-м кинофестивале &laquo;Берлинале&raquo; в Берлине, 2007 год
В октябре 2008 года, во время съемок в фильме «Детство Икра» Депардье был госпитализирован в Бухаресте. Через несколько дней актер скончался от тяжелой формы пневмонии в возрасте 37 лет. На фото: кадр из фильм «Детство Икара» (2009) В октябре 2008 года, во время съемок в фильме «Детство Икра» Депардье был госпитализирован в Бухаресте. Через несколько дней актер скончался от тяжелой формы пневмонии в возрасте 37 лет. На фото: кадр из фильм «Детство Икара» (2009)
Последний фильм «Вор» с участием Депардье вышел в 2009 году, уже после его смерти. Последний фильм «Вор» с участием Депардье вышел в 2009 году, уже после его смерти.
Траурная церемония прощания с 37-летним актером прошла 17 октября в одной из церквей Буживаля (западного пригорода Парижа). Помимо родителей и сестры Гийома на ней присутствовали друзья актера и люди, с которыми ему доводилось работать&nbsp;- кинорежиссер Люк Бессон и актриса Натали Бэй. Проводить Гийома Депардье в последний путь также пришла на тот момент первая леди Франции Карла Бруни. Траурная церемония прощания с 37-летним актером прошла 17 октября в одной из церквей Буживаля (западного пригорода Парижа). Помимо родителей и сестры Гийома на ней присутствовали друзья актера и люди, с которыми ему доводилось работать&nbsp;- кинорежиссер Люк Бессон и актриса Натали Бэй. Проводить Гийома Депардье в последний путь также пришла на тот момент первая леди Франции Карла Бруни.
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В 2003 году, спустя восемь лет после падения с мотоцикла и несмотря на лечение, Гийом Депардье решился на ампутацию правой ноги по колено и использование в дальнейшем протеза, позволившего ему снова ходить. На фото Гийом Депардье в 2003 году
В черной комедии «Ученики» (1995) рассказывается о двух лучших друзьях-неудачниках, один из которых Антуан пытается писать пьесы, а пока зарабатывает на жизнь, публикуя различные статьи для журнала и придумывая кроссворды. А его друг Фред (Гийом Депардье) вообще ничем не занимается, исключая то время, когда придумывает новые способы обмана женщин, после чего обычно их вскоре бросает.
Французская актриса Катрин Денев и Гийом Депардье перед показом фильма «Пола Икс» во время 52-го Каннского кинофестиваля, Франция, 1999 год
Отношения Гийома с отцом всегда были непростыми. Он затаил на него обиду за то, что тот не уделял ему внимания в детстве. В 2004 г. Гийом издал книгу, в которой писал, что любит и ненавидит своего отца по одним и тем же причинам. На фото: Гийом Депардье, 2007 год
Кадр из сериала «Граф Монте-Кристо» (1998), где Гийом сыграл вместе со своим отцом Жераром и сестрой Жюли
В драме «Не трогай топор» (2007) Гийом Депардье сыграл французского генерала Армана де Монриво, который в составе военной экспедиции высаживается на одном из испанских островов, чтобы восстановить на нем власть короля Фердинанда IV. В местном монастыре он обнаруживает, что под именем сестры Терезы скрывается женщина, которую он давно и безуспешно пытается разыскать, и добивается у сестры-настоятельницы разрешения встретиться с ней. Пять лет тому назад генерал безумно влюбился в парижскую кокотку - герцогиню де Ланже, но та отвергла его ухаживания. Окончательно осознав, что графиня никогда не уступит, генерал решает отомстить…
Гийом Депардье и французская актриса Жанна Балибар во время пресс-конференции фильма «Не трогай топор» на 57-м кинофестивале «Берлинале» в Берлине, 2007 год
В октябре 2008 года, во время съемок в фильме «Детство Икра» Депардье был госпитализирован в Бухаресте. Через несколько дней актер скончался от тяжелой формы пневмонии в возрасте 37 лет. На фото: кадр из фильм «Детство Икара» (2009)
Последний фильм «Вор» с участием Депардье вышел в 2009 году, уже после его смерти.
Траурная церемония прощания с 37-летним актером прошла 17 октября в одной из церквей Буживаля (западного пригорода Парижа). Помимо родителей и сестры Гийома на ней присутствовали друзья актера и люди, с которыми ему доводилось работать - кинорежиссер Люк Бессон и актриса Натали Бэй. Проводить Гийома Депардье в последний путь также пришла на тот момент первая леди Франции Карла Бруни.
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