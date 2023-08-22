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Умер певец Тото Кутуньо

Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо умер в больнице в возрасте 80 лет

Итальянский композитор и исполнитель Тото Кутуньо скончался в больнице Сан-Рафаель в Милане после продолжительной болезни. По словам менеджера артиста Данило Манкузо, в последние месяцы его состояние ухудшилось. 7 июля певец отметил восьмидесятилетие.

Точная причина смерти музыканта не названа. В 2007 году у него диагностировали рак простаты.

Кутуньо родился в 1943 году в тосканском городке Фоздиново. Свою первую песню – «Дорога любви» – он написал в 14 лет, посвятив ее девушке, в которую был влюблен.

В 1963 году Кутуньо создал собственную группу «Toto e Tati» (в 1975 переименовал ее в «Albatros») и начал выступать с ней по всей Италии. В начале 1975 года Кутуньо написал вместе с поэтом Вито Паллавичини песни Oasis, Uomo dove vai. Их совместная песня — L'Été indien — стала хитом во французском хит-параде (в исполнении Джо Дассена), а затем и в американском (когда ее исполнил Фрэнк Синатра).

Для Джо Дассена композитор написал 13 песен, в числе которых – Et si tu n'existais pas и Salut. Тото также сотрудничал с Адриано Челентано, Мирей Матье, Далидой, Ricchi e Poveri, Мишель Сарду и другими известными исполнителями. В 1990 году Кутуньо победил на «Евровидении» в Загребе. Певец неоднократно приезжал в Россию с концертами, появлялся на итальянском телевидении и продолжал заниматься музыкой. Всего в дискографии артиста 18 альбомов.

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