15 сентября 2021, 12:22 Фоторепортажи Человек в черном: Томми Ли Джонсу — 75

Томми Ли Джонс родился в Техасе в семье офицера полиции — что достаточно символично, ведь зрителям он наиболее известен по образам служителей правопорядка и спецагентов. До начала актерской карьеры Джонс с отличием окончил Гарвард, в общежитии которого жил в одной комнате с будущим вице-президентом США Альбертом Гором. В кино он пришел в начале 1970-х, параллельно выступал в театре — и уже спустя несколько лет стал звездой.



Особую популярность Джонсу принесли роли в фильмах «Люди в черном», «Беглец», «Одинокий голубь», «Старикам тут не место», «Прирожденные убийцы» и «Служители закона». Актер является обладателем практически всех главных кинопремий мира, включая «Оскар», «Золотой глобус» и приз Каннского фестиваля.



15 сентября Томми Ли Джонсу исполняется 75 лет.

close Томми Ли Джонс и Уилл Смит в сцене из фильма «Люди в черном» (1997) Кадр из фильма «Тюрьма округа Джексон» (1976) Томми Ли Джонс в кадре из фильме «Бетси» (1978) Томми Ли Джонс в сцене из фильма «Прирожденные убийцы» (1994) Томми Ли Джонс и Джимм Керри в сцене из фильма «Бэтмен навсегда» (1995) Томми Ли Джонс со статуэткой «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Беглец», 1994 год Кадр из фильма «Крутой и цыпочки» (2005) Кадр из фильма «Старикам тут не место» (2007) Томми Ли Джонс с женой и дочерью на Каннском кинофестивале, 2014 год Томми Ли Джонс, 2019 год

