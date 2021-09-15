Томми Ли Джонс родился в Техасе в семье офицера полиции — что достаточно символично, ведь зрителям он наиболее известен по образам служителей правопорядка и спецагентов. До начала актерской карьеры Джонс с отличием окончил Гарвард, в общежитии которого жил в одной комнате с будущим вице-президентом США Альбертом Гором. В кино он пришел в начале 1970-х, параллельно выступал в театре — и уже спустя несколько лет стал звездой.
Особую популярность Джонсу принесли роли в фильмах «Люди в черном», «Беглец», «Одинокий голубь», «Старикам тут не место», «Прирожденные убийцы» и «Служители закона». Актер является обладателем практически всех главных кинопремий мира, включая «Оскар», «Золотой глобус» и приз Каннского фестиваля.
15 сентября Томми Ли Джонсу исполняется 75 лет.
Человек в черном: Томми Ли Джонсу — 75
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