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22-процентный сибиряк: Тому Харди — 45

Тому Харди сегодня исполняется 45 лет. Харизматичный англичанин известен контрастными ролями в картинах самых далеких друг от друга жанров.

Дебют Харди на большом экране состоялся в 2001 году, в фильме Ридли Скотта «Падение черного ястреба». Он сыграл небольшую роль американского морпеха. В начале карьеры Харди также сыграл в телесериале «Братья по оружию» Стивена Спилберга – там он тоже исполнил роль военного Армии США в одном из эпизодов.

Популярность к актеру пришла через несколько лет. В 2008 году он полюбился зрителям неординарной ролью жулика-гомосексуала Красавчика Боба в фильме Гая Ричи «Рок-н-рольщик». Спустя год актер исполнил роль заключенного Чарли Бронсона, который провел за решеткой большую часть взрослой жизни.

Суперзвездой Харди стал после роли злодея Бейна в фильме Кристофера Нолана «Темный рыцарь: Возрождение легенды» — картине, породившей множество мемов. В 2015 году Харди доверили роль Безумного Макса в фильме-продолжении культового постапокалиптического кино, а в 2018 году вышел «Веном» с Томом в главной роли.

В начале 2017 года телезрители смогли оценить талант Харди как сценариста – BBC One и FX выпустили написанный им вместе с его отцом, драматургом Эдвардом «Чипсом» Харди и шоураннером Стивеном Найтом сериал «Табу» — мрачную легенду об искателе приключений в Англии в эпоху после Наполеоновских войн.

Том Харди не раз бывал в России. Несколько лет назад он приезжал в Якутию, где наслаждался сорокаградусными морозами, русской баней и водкой. Актер даже рассказал о ДНК-тесте, который показал, что он «на 22% сибиряк».

Лучшие роли Тома Харди — в фотогалерее «Газеты.Ru»

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