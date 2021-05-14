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От «Криминального чтива» до «Твин Пикса»: лучшие роли Тима Рота

Британец Тим Рот часто играет жестоких персонажей, но, по его собственному признанию, киношный образ обманчив. В жизни Рот — примерный семьянин, отец троих мальчиков и заядлый трудоголик, который боится оружия. Свою карьеру артист начал с театральных подмостков, а на экране дебютировал в 1982 году в роли скинхеда в фильме «Сделано в Британии». В начале 1990-х Рот переехал в Лос-Анджелес, где познакомился в баре с Квентином Тарантино. Впоследствии актер сыграл знаковые роли в фильмах режиссера «Бешеные псы», «Криминальное чтиво», «Четыре комнаты» и «Омерзительная восьмерка». Рот даже пробовался на роль дворецкого Шерон Тейт в последней картине Тарантино «Однажды в...Голливуде», но сцену по итогу вырезали.

Помимо съемок, Рот занят продюсированием и режиссурой — в 1999 году он снял «Зону военных действий». В 2021 году на экраны выйдет боевик «Изгои», в котором он сыграл ресторатора Шульца, спонсирующего террористов.

Об этих и других работах актера, которому 14 мая исполняется 60 лет, — в фотоподборке «Газеты.Ru».

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<b>«Розенкранц и Гильденстерн мертвы» (1990)</b> Экранизация пьесы Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» с участием Тима Рота и Гари Олдмана. Картина завоевала главный приз Венецианского кинофестиваля в 1990-м году. <b>«Розенкранц и Гильденстерн мертвы» (1990)</b> Экранизация пьесы Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» с участием Тима Рота и Гари Олдмана. Картина завоевала главный приз Венецианского кинофестиваля в 1990-м году.
<b>«Бешеные псы» (1991)</b> Именно после роли мистера Оранжевого в фильме Тарантино &laquo;Бешеные псы&raquo; Рот получил широкую известность. Его стали приглашать в крупные голливудские проекты, например, в &laquo;Роб Рой&raquo; (номинировался на &laquo;Оскар&raquo; как лучший актер второго плана). <b>«Бешеные псы» (1991)</b> Именно после роли мистера Оранжевого в фильме Тарантино &laquo;Бешеные псы&raquo; Рот получил широкую известность. Его стали приглашать в крупные голливудские проекты, например, в &laquo;Роб Рой&raquo; (номинировался на &laquo;Оскар&raquo; как лучший актер второго плана).
<b>«Четыре комнаты» (1995)</b> В 1995-м Рот вновь сыграл у Тарантино в фильме «Четыре комнаты» в главной роли &mdash; ночного портье Теда. <b>«Четыре комнаты» (1995)</b> В 1995-м Рот вновь сыграл у Тарантино в фильме «Четыре комнаты» в главной роли &mdash; ночного портье Теда.
<b>«Легенда о пианисте» (1998)</b> «Легенда о пианисте», вышедшая в 1998 году, рассказывает о гениальном музыканте, который родился и всю жизнь провел на корабле. <b>«Легенда о пианисте» (1998)</b> «Легенда о пианисте», вышедшая в 1998 году, рассказывает о гениальном музыканте, который родился и всю жизнь провел на корабле.
<b>«Ватель» (2000)</b> «Ватель» рассказывает, как знаменитый французский кулинар Франсуа Вателе (Жерар Депардье) помог принцу Конде впечатлить короля Людовика XIV роскошным приемом. Рот в фильме играет второстепенного персонажа &mdash; маркиза де Лозена. <b>«Ватель» (2000)</b> «Ватель» рассказывает, как знаменитый французский кулинар Франсуа Вателе (Жерар Депардье) помог принцу Конде впечатлить короля Людовика XIV роскошным приемом. Рот в фильме играет второстепенного персонажа &mdash; маркиза де Лозена.
<b>«Обмани меня» (2009-2011)</b> В сериале &laquo;Обмани меня&raquo; Рот сыграл блистательного (а еще крайне обаятельного) доктор Лайтмана, который помогает полиции разоблачать преступников. <b>«Обмани меня» (2009-2011)</b> В сериале &laquo;Обмани меня&raquo; Рот сыграл блистательного (а еще крайне обаятельного) доктор Лайтмана, который помогает полиции разоблачать преступников.
<b>«Криминальное чтиво» (1994)</b> Одна из самых известных ролей актера &mdash; мелкий грабитель по прозвищу Тыковка в фильме &laquo;Криминальное чтиво&raquo;. Нервную подружку Тыковки &mdash; Зайчишку &mdash; сыграла Аманды Пламмер. <b>«Криминальное чтиво» (1994)</b> Одна из самых известных ролей актера &mdash; мелкий грабитель по прозвищу Тыковка в фильме &laquo;Криминальное чтиво&raquo;. Нервную подружку Тыковки &mdash; Зайчишку &mdash; сыграла Аманды Пламмер.
<b>«Сломленные» (2012)</b> Британская драма Руфуса Норриса, в которой Рот сыграл отца больной диабетом девочки-подростка. За эту роль актер был удостоен приза на Стокгольмском кинофестивале. <b>«Сломленные» (2012)</b> Британская драма Руфуса Норриса, в которой Рот сыграл отца больной диабетом девочки-подростка. За эту роль актер был удостоен приза на Стокгольмском кинофестивале.
<b>«Омерзительная восьмерка» (2015) </b> В 2015-м Рот снялся у Тарантино в картине «Омерзительная восьмерка». На этот раз &mdash; в образе палача-француза Мобрея. <b>«Омерзительная восьмерка» (2015) </b> В 2015-м Рот снялся у Тарантино в картине «Омерзительная восьмерка». На этот раз &mdash; в образе палача-француза Мобрея.
<b>«Твин Пикс» (2017) </b> В 2017 году вышло продолжение культового сериала &laquo;Твин Пикс&raquo;, к касту которого присоединились Тим Рот, Наоми Уоттс, Моника Беллуччи, Аманда Сейфрид и другие звезды. <b>«Твин Пикс» (2017) </b> В 2017 году вышло продолжение культового сериала &laquo;Твин Пикс&raquo;, к касту которого присоединились Тим Рот, Наоми Уоттс, Моника Беллуччи, Аманда Сейфрид и другие звезды.
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<b>«Розенкранц и Гильденстерн мертвы» (1990)</b> Экранизация пьесы Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» с участием Тима Рота и Гари Олдмана. Картина завоевала главный приз Венецианского кинофестиваля в 1990-м году.
<b>«Бешеные псы» (1991)</b> Именно после роли мистера Оранжевого в фильме Тарантино «Бешеные псы» Рот получил широкую известность. Его стали приглашать в крупные голливудские проекты, например, в «Роб Рой» (номинировался на «Оскар» как лучший актер второго плана).
<b>«Четыре комнаты» (1995)</b> В 1995-м Рот вновь сыграл у Тарантино в фильме «Четыре комнаты» в главной роли — ночного портье Теда.
<b>«Легенда о пианисте» (1998)</b> «Легенда о пианисте», вышедшая в 1998 году, рассказывает о гениальном музыканте, который родился и всю жизнь провел на корабле.
<b>«Ватель» (2000)</b> «Ватель» рассказывает, как знаменитый французский кулинар Франсуа Вателе (Жерар Депардье) помог принцу Конде впечатлить короля Людовика XIV роскошным приемом. Рот в фильме играет второстепенного персонажа — маркиза де Лозена.
<b>«Обмани меня» (2009-2011)</b> В сериале «Обмани меня» Рот сыграл блистательного (а еще крайне обаятельного) доктор Лайтмана, который помогает полиции разоблачать преступников.
<b>«Криминальное чтиво» (1994)</b> Одна из самых известных ролей актера — мелкий грабитель по прозвищу Тыковка в фильме «Криминальное чтиво». Нервную подружку Тыковки — Зайчишку — сыграла Аманды Пламмер.
<b>«Сломленные» (2012)</b> Британская драма Руфуса Норриса, в которой Рот сыграл отца больной диабетом девочки-подростка. За эту роль актер был удостоен приза на Стокгольмском кинофестивале.
<b>«Омерзительная восьмерка» (2015) </b> В 2015-м Рот снялся у Тарантино в картине «Омерзительная восьмерка». На этот раз — в образе палача-француза Мобрея.
<b>«Твин Пикс» (2017) </b> В 2017 году вышло продолжение культового сериала «Твин Пикс», к касту которого присоединились Тим Рот, Наоми Уоттс, Моника Беллуччи, Аманда Сейфрид и другие звезды.
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