Фото

Дочь принцессы: актрисе Тэндиве Ньютон — 50

Сегодня свое 50-летие отмечает британская актриса Тэндиве Ньютон.

Она родилась в Лондоне в семье уроженки Зимбабве и британца. В интервью Ньютон говорила, что ее мать – принцесса народа Шона.

Сниматься в кино Ньютон стала в начале 90-х. В 1994 году актриса сыграла в ленте Нила Джордана «Интервью с вампиром», где главные роли исполнили Брэд Питт и Том Круз. А мировая известность пришла к Тэндиве после выхода фильма «Джефферсон в Париже».

Ньютон известна ролями в фильмах «Миссия невыполнима 2», «Столкновение», «В погоне за счастьем» и сериале «Мир Дикого запада». Лучшие киноработы актрисы — в нашей фотогалерее.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 256-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 256-й день
«Тотальная эвакуация». Три миллиона киевлян могут покинуть город
NYT: при полном отключении электроэнергии из Киева могут эвакуировать всех жителей
Как я смогла простить лучшей подруге роман с моим мужем
Продавец из Одинцова — о дружбе и верности
В Киеве заявили о получении тяжелых вооружений от Италии
Замглавы Херсонской области Стремоусов сообщил о стягивании бронетехники ВСУ к региону
Cамолет с 49 пассажирами упал в озеро Виктория в Танзании
Пригожин подтвердил, что ЧВК «Вагнер» готовит ополченцев в Курской и Белгородской областях
Новости и материалы
РИА Новости: пленный боец ВСУ рассказал, что Киев скрывает данные о погибших солдатах
Экс-тренер «Зенита» Петржела дал совет Дзюбе, разорвавшему контракт с «Аданой»
Шоумен Песков признался, что дочь похудела до 39 кг из-за его буллинга
В Британии указали на вину Европы в развязывании украинского кризиса
Раскрыта дата выхода Diablo 4
Представитель Дзюбы отреагировал на сообщения о расторжении контракта с «Адана Демирспор»
Патриарх Кирилл освятил главный храм Росгвардии в Подмосковье
Нацбанк Киргизии заявил, что число выданных банковских карт в стране за год выросло на 33%
Page Six: Елизавета II и Том Круз стали тайными друзьями перед ее смертью
Стало известно о «предательстве» в стартапе, основанном россиянином
В ДНР назвали число плененных Украиной военных
Терапевт Александрова рассказала, как правильно выбирать и употреблять орехи
Хакер Хеш объяснил, почему «его друзья» не хотят обесточивать «почти всю Украину»
Комиссар НХЛ Беттмэн ответил на вопрос финских журналистов о дружбе Овечкина с Путиным
Жительница Белгорода пожаловалась губернатору на голубей, испугавшись акта «биотерроризма»
Le Figaro: европейские страны собираются наладить совместные закупки газа до конца ноября
Омбудсмен ДНР Морозова заявила о жестоких избиениях военных в украинском плену
Фигуристка Медведева рассказала о новой татуировке
Все новости
«Мы воины, а не террористы». Интервью с основателем хакерской группы Zаря
Глава хакерской группы Zаря рассказал, как Украина спасается от разрушительных кибератак
«Starlink не заменит». Зачем США передают Украине систему связи SATCOM
Вашингтон на фоне действий Илона Маска отправляет Киеву спутниковые антенны SATCOM
Алена Солнцева
Спасатель из киновселенной
О выставке «Балабанов» и один его незавершенный фильм
«Проследовал на танцпол и запустил ракетницу». Задержан подозреваемый в поджоге «Полигона»
В МЧС по Костромской области заявили о гибели 13 человек при пожаре в ночном клубе
«Они удерживают нашу территорию». В США предложили забрать у России остров Врангеля
Депутат Тумусов в ответ на статью WSJ про остров Врангеля призвал США вернуть Аляску России
«За несколько месяцев до СВО». Иран подтвердил поставки дронов в Россию
Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран поставил Москве БПЛА еще до начала спецоперации
Лучшие фотографии недели
«Риск невелик». Генсек НАТО оценил вероятность ядерного удара России по Украине
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что серьезно относится к риску ядерного удара по Украине
«Необходимость изоляции». Страны Балтии хотят отрезать Россию от Европы
Латвия, Литва и Эстония приняли резолюцию об изолировании России от европейского общества
«Выстрел, все горит, давка и паника». Что известно о трагедии в костромском кафе
При пожаре в костромском кафе «Полигон» погибли 15 человек, возбуждены два уголовных дела
«Они больше не могли платить». На Украине отключены 1 300 британских терминалов Starlink
CNN: на Украине отключились 1 300 терминалов Starlink, у ВСУ начались проблемы со связью
«Основа для победы». Закроют ли американские «Вампиры» небо Украины
Эксперт Ходаренок: обещанная США система борьбы с БПЛА Vampire может не понадобиться Киеву
«С удовольствием спою с исполнителем SHAMAN». Интервью с певицей Катей Лель
Катя Лель рассказала о проекте «Суперстар!», дочери-подростке и секретах красоты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть