Девственник и лучший босс: Стиву Кареллу — 60

Звезде комедийного телесериала «Офис» Стиву Кареллу сегодня исполняется 60 лет. За исполнение роли непутевого босса Майкла Скотта его наградили премиями «Золотой глобус» и Гильдии киноактеров США. Кроме того, он неоднократно выдвигался на премию «Эмми».

До того как стать актером, он работал почтальоном в Литтлтоне. Уже в 1991 году Карелл дебютировал в фильме «Кудряшка Сью». Он также сыграл в «Сорокалетнем девственнике», «Брюсе Всемогущем», «Напряги извилины», «Ищу друга на конец света».

Карелл известен также как комик, продюсер, сценарист и актер озвучки. Например, в разные годы он озвучивал Грю в серии мультфильмов о миньонах «Гадкий я».

Жизнь и карьера актера — в фотогалерее «Газеты.Ru».