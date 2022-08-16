Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Глава РПЛ Алаев заявил, что не знает о последствиях включения крымских клубов... 14:25
Мэр латвийского Даугавпилса пожаловался, что газ для отопления трудно найти даже... 14:25
Генпрокурор Украины: активы россиян трудно изъять, так как у них нет личного... 14:25
Аналитик Юшков заявил об активной смене Россией рынков сбыта нефти 14:23
Лукашенко раскритиковал новый мотоцикл «Минск» за китайские запчасти 14:23
В ВВС США заявили о запуске ракеты Minuteman III для демонстрации... 14:19
Гендиректор Tesla Илон Маск выиграл суд против Twitter 14:18
Пригожин выразил надежду, что ему не придется работать вдвое больше после рождения внука 14:18
В Серпухове мужчина пытался задушить полицейского, который хотел его задержать 14:18
Советник главы Крыма Крючков: Минобороны России подтвердило теракты в Крыму 14:16
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Фото

Девственник и лучший босс: Стиву Кареллу — 60

Звезде комедийного телесериала «Офис» Стиву Кареллу сегодня исполняется 60 лет. За исполнение роли непутевого босса Майкла Скотта его наградили премиями «Золотой глобус» и Гильдии киноактеров США. Кроме того, он неоднократно выдвигался на премию «Эмми».

До того как стать актером, он работал почтальоном в Литтлтоне. Уже в 1991 году Карелл дебютировал в фильме «Кудряшка Сью». Он также сыграл в «Сорокалетнем девственнике», «Брюсе Всемогущем», «Напряги извилины», «Ищу друга на конец света».

Карелл известен также как комик, продюсер, сценарист и актер озвучки. Например, в разные годы он озвучивал Грю в серии мультфильмов о миньонах «Гадкий я».

Жизнь и карьера актера — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 174-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 174-й день
«Такое решение было бы вполне разумным». Финляндия ограничит количество виз для граждан РФ
МИД Финляндии заявил о планах снизить число выдаваемых россиянам виз
«Местных жителей в радиусе 5 км эвакуировали». Что известно о новых взрывах в Крыму
Глава Крыма Аксенов сообщил о двоих пострадавших при детонации боеприпасов в воинской части
Режим ЧС введен после детонации боеприпасов в Джанкойском районе Крыма
Китайский военный корабль пришвартовался в порту Шри-Ланки
Таможня подтвердила закрытие эстонской границы в Ивангороде
Шевчук напомнил суду, что песня «Не стреляй» была написана в 1980 году
Новости и материалы
Глава РПЛ Алаев заявил, что не знает о последствиях включения крымских клубов в РФС
Мэр латвийского Даугавпилса пожаловался, что газ для отопления трудно найти даже за деньги
Генпрокурор Украины: активы россиян трудно изъять, так как у них нет личного имущества
Аналитик Юшков заявил об активной смене Россией рынков сбыта нефти
Лукашенко раскритиковал новый мотоцикл «Минск» за китайские запчасти
В ВВС США заявили о запуске ракеты Minuteman III для демонстрации готовности ядерных сил
Гендиректор Tesla Илон Маск выиграл суд против Twitter
Пригожин выразил надежду, что ему не придется работать вдвое больше после рождения внука
В Серпухове мужчина пытался задушить полицейского, который хотел его задержать
Советник главы Крыма Крючков: Минобороны России подтвердило теракты в Крыму
Аналитик Митрахович назвал единственный выход для европейцев без российского газа
Борис Джонсон загорает на пляже в Греции
Роза Сябитова оценила назначение Гузеевой на роль ведущей «Голоса»
Минобороны Литвы: Вильнюс планирует заключить с США договор о поставках РСЗО HIMARS осенью
На улицах Москвы были замечены самокаты с автопилотом. Они умеют распознавать препятствия
Киев оказался разочарован ответом Мадрида на запросы о поставках вооружений
Анатолий Белый поделился творческими планами после отъезда из России
В Казахстане подтвердили интерес к покупке доли России в ЕАБР
Все новости
«Плохая новость для Украины и НАТО». Потерю черноморского побережья назвали катастрофой для Киева
NI: Украина получит катастрофический удар, если лишится доступа к Черному морю
«Теплое шершавое пятно на теле планеты»: надо ли бороться с нагревом городов
Метеоролог Локощенко объяснил, чем опасны острова тепла
Свояк или шурин? Угадайте, кто этот родственник
Вспомните правильное название членов большой семьи
Пластика век: есть ли риски для зрения
Офтальмолог Филиппов назвал четыре категории людей, которым нужна блефаропластика
За какие нарушения автомобилиста могут арестовать
Юристы объяснили, в каких случаях водителя могут посадить на 15 суток
Россия наказала две европейские страны из-за незаконного ремонта украинских вертолетов
ФСВТС отозвала лицензии Болгарии и Чехии из-за сотрудничества с Украиной
Самый грустный актер Голливуда: Бену Аффлеку — 50
«Меня неоднократно выручала IKEA». Дизайнеры — об уходе шведского бренда
Дизайнер Карасаева предложила заменить вещи из IKEA товарами из Fix Price
«Не прогибаются перед гегемоном»: Путин отметил «мужской характер» союзников России
Путин на форуме «Армия» высоко оценил роль союзников и партнеров России
Запад может прекратить поддержку Украины и настоять на мире с Россией
The Guardian: Запад может нанести Украине удар в спину уже зимой
«Россия не позволит уничтожить Крымский мост»: в Совфеде отреагировали на угрозу Киева
Депутат Рады Гончаренко рассказал о переговорах с МО Британии об уничтожении Крымского моста
Как устроен Signal — главный рейв этого лета
Интервью с основателем фестиваля Signal Сергеем Фадеевым
«Утечек не обнаружено». Что известно об отравлении жильцов дома на юго-востоке Москвы
В московском районе Люблино из жилого дома эвакуировали 40 человек из-за утечки газа
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть