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Елене Степаненко — 70

Сегодня юбилей – 70 лет – отмечает заслуженная артистка России, юмористка и телеведущая Елена Степаненко. Лицо передачи «Аншлаг» и бывшая жена Евгения Петросяна, вероятно, в этом году может радоваться особо — 7 апреля Мосгорсуд снял обеспечительные меры с совместно нажитого имущества, которое Степаненко и Петросян делят в ходе бракоразводного процесса.

Степаненко родилась в 1953 году в Сталинграде (сейчас — Волгоград). Отец ее несколько раз менял профессию, был и поваром, и рабочим на химзаводе. Мать работала парикмахером. Окончив школу, Елена год проучилась в Волгоградском училище искусств, после – переехала в Москву и поступила в ГИТИС на актерский факультет.

Спустя девять лет, в 26-летнем возрасте, Елена Степаненко стала играть в Московском театре эстрады. Примерно тогда же она познакомилась и с будущим бывшим мужем – Евгением Петросяном, который тогда руководил ансамблем эстрадных миниатюр «Москонцерта».

Пик карьеры Степаненко пришелся на 1990-е. Телезритель запомнил ее благодаря «Аншлагу», «Голубому огоньку» и «Кривому зеркалу». После она организовывала разнообразные собственные передачи – телевизионные театры миниатюр. Популярность получил исполненный Степаненко монолог «Письмо Биллу Клинтону» авторства Задорнова, посвященные секс-скандалу с Моникой Левински.

Большое внимание прессы привлек развод Степаненко и Петросяна – с 2018 года супруги разводятся, пытаясь поделить имущество на приблизительную сумму в 1,5 млрд рублей.

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