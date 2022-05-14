Умер певец Ренат Ибрагимов

Народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов умер от «внезапной остановки сердца», как рассказал его директор Александр Яковлев. Артисту было 74 года.

Он родился во Львове, пел в Татарском театре оперы и балета, где исполнял ведущие партии знаменитых опер «Фауст», «Евгений Онегин», «Князь Игорь». Всесоюзную известность Ибрагимов получил после победы на сочинском конкурсе песни «Красная гвоздика». Также снимался в кино. Самым известным фильмом с его участием стала картина «Итальянский контракт» 1993 года.

«Ренат очень многое сделал для того, чтобы озвучить нашу эпоху, события в жизни нашего народа. <…> Очень жалко, что уходят из жизни наши последние великие исполнители советской, российской песни, классической песни», — сказал по этому поводу народный артист РСФСР Лев Лещенко.