18 сентября 2021, 20:40 Фоторепортажи Скончался актер из «Высоцкого» и «Нюхача» Шухрат Иргашев

Ушел из жизни российский и узбекский актер и режиссер, Народный артист Узбекистана Шухрат Иргашев. Ему было 76 лет.



Иргашев родился в Ташкенте, после школы работал столяром и слесарем на заводе. В 1968 году он начал обучаться театральному делу и практически сразу присоединился к труппе Ташкентского русского драматического театра.



За свою жизнь артист сыграл более сотни ролей в советских и российских сериалах и фильмах. Он отметился в «Дневном Дозоре», «Высоцком», «Склифосовском» и «Нюхаче». Чаще всего Иргашев исполнял роли восточных мужчин, иногда рассказчиков, иногда – криминальных авторитетов.



Шухрат Иргашев скончался 17 сентября. Причина смерти не называется, известно, что актер в последние годы лечился от последствий перенесенного инсульта. Место и дата прощания с ним станут известны позже.

close Шухрат Иргашев в фильме «Ливень» (1979) Анастасия Вертинская и Шухрат Иргашев в картине «Влюблённые» (1969) Шухрат Иргашев в картине «Завещание старого мастера» (1969) Кадр из фильма «Осенняя новелла» (1971) Шухрат Иргашев в телесериале «Огненные дороги» (1977-1984) Кадр из фильма «Взгляд» (1988) Шухрат Иргашев в фильме «В стремнине бешеной реки» (1980) Шухрат Иргашев в фильме «Зов предков» (1994-1995) Шухрат Иргашев в картине «Друзья» (2005) Шухрат Иргашев в телефильме «Высоцкий. Спасибо, что живой» (2011)

