Ушел из жизни российский и узбекский актер и режиссер, Народный артист Узбекистана Шухрат Иргашев. Ему было 76 лет.
Иргашев родился в Ташкенте, после школы работал столяром и слесарем на заводе. В 1968 году он начал обучаться театральному делу и практически сразу присоединился к труппе Ташкентского русского драматического театра.
За свою жизнь артист сыграл более сотни ролей в советских и российских сериалах и фильмах. Он отметился в «Дневном Дозоре», «Высоцком», «Склифосовском» и «Нюхаче». Чаще всего Иргашев исполнял роли восточных мужчин, иногда рассказчиков, иногда – криминальных авторитетов.
Шухрат Иргашев скончался 17 сентября. Причина смерти не называется, известно, что актер в последние годы лечился от последствий перенесенного инсульта. Место и дата прощания с ним станут известны позже.
Скончался актер из «Высоцкого» и «Нюхача» Шухрат Иргашев
close