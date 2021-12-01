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Главный иллюзионист СССР: Амаяку Акопяну — 65

1 декабря фокуснику Амаяку Акопяну, которого обожали поколения советских и постсоветских детей, исполняется 65 лет. На сцену будущий иллюзионист впервые сам вышел еще ребенком, в пятилетнем возрасте — он ассистировал своему отцу, не менее известному фокуснику-манипулятору Арутюну Акопяну.

Амаяк Акопян — самый главный телевизионный волшебник России, который вел такие телепрограммы, как «Утренняя почта», «Будильник», а с 1996 по 2001 год — «Спокойной ночи, малыши!». Кроме знакового заклинания «Сим-салабим ахалай-махалай», Акопян очаровывал детей своими усами и чалмой.

В разговоре с ТАСС Амаяк Акопян заявил, что главная его мечта сейчас — конец пандемии, чтобы он снова смог выступать перед детьми в больницах с фокусами.

«Я делал это многие годы бесплатно. Сам приезжал в своих волшебных костюмах и дарил детям радость. Приезжал со своими книгами, подарками», — сказал артист.

Сейчас Амаяк Акопян ведет затворнический, по его же словам, образ жизни. Хотя ему приходят предложения сняться в кино, он отказывается — находит сценарии безыскусными и топорно сделанными. «Круг моих собеседников сузился до внутренних монологов. И меня это вполне устраивает», — добавил волшебник.

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