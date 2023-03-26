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Шарф на микрофоне и выбитые зубы: Стиву Тайлеру – 75

Величайший американский хард-рок-певец — так характеризовал бессменного лидера Aerosmith Стива Тайлера его коллега по рок-сцене Оззи Осборн. А Rolling Stone размещал его на 99-й строчке списка величайших вокалистов мира.

Он выступает уже 53 года и пока не собирается завязывать. С 1970 года, когда вместе с гитаристом Джо Пэрри он основал Aerosmith, Тайлер не только исполняет вокальные партии, но и играет на губной гармошке, ударных, басу, скрипке, клавишных, флейте.

Его фирменным стилем на сцене стал шарф, обмотанный вокруг микрофонной стойки. А фирменным несчастьем – ставшая притчей во языцех травматичность. Он спотыкался на трапе самолета и повреждал себе ногу, а в последний раз упал в душе и выбил передние зубы.

Тайлер уверен, что музыка сильнее порно, а наркотики – неизбежное зло рок-музыки. 26 марта ему исполняется 75 лет.

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