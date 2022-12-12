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Из свердловского гандбола на Олимп КВН. Сергею Светлакову – 45

Сергей родился в Свердловске (ныне Екатеринбург). В семье ждали девочку и даже хотели назвать Анастасией. В школе будущий комик хорошо учился, однако часто подшучивал над учителями. Также любил спорт, увлекался гандболом – его даже пригласили в дубль областной команды. Однако со спортом не срослось, и родители настояли на получении высшего образования – так Светлаков попал в Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС), где почти сразу возглавил команду КВН. С этой командой вскоре была выиграна Высшая лига КВН. Тогда же он сотрудничал с командой «Уральские пельмени», для которой придумывал шутки.

Затем был переезд. Светлаков не оборвал связи с КВН, а стал писать сценарии для команд вместе с Гариком Мартиросяном, Семеном Слепаковым, Сергеем Ершовым и Артуром Тумасяном. Именно этот творческий союз положил начало Comedy Club.

В 2004 году Светлаков пришел на Первый канал работать сценаристом и познакомился с Иваном Ургантом. В квартете с Александром Цекало и Гариком Мартиросяном они начали съемки программы «Прожекторперисхилтон». Примерно в то же время запустился проект «Наша Russia» с другим КВНщиком — Михаилом Галустяном.

Помимо комедий, Светлаков снялся в более чем 20 фильмах. К некоторым из них написал сценарии. Совместно с Ургантом Светлаков стал одним из символов Нового года – все благодаря главным ролям в восьмисерийной франшизе «Елки».

12 декабря Сергею Светлакову исполняется 45 лет.

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