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Рюмка водки на столе: Лепсу — 60

Российский певец, музыкант, композитор и музыкальный продюсер Григорий Лепс отмечает 60-летие.

Он появился на свет в Сочи в семье работников местного мясокомбината и хлебзавода. По собственному признанию, в школе его прозвали «двоечником проклятым».

Окончил музыкальное училище по классу ударных инструментов. После службы в армии пел в ресторанах Сочи, играл в рок-группах. В 30 лет переехал в Москву. В 1994 году записал первый альбом «Храни вас Бог», песня из которого «Натали» стала хитом. Всего исполнитель выпустил более 40 альбомов.

В 2004 году Лепс стал заслуженным артистом республики Ингушетия, в 2011 – заслуженным артистом РФ, в 2015 – народным артистом Карачаево-Черкесии. Певец также стал лауреатом премий «World Music Awards», «Песня года» и «Золотой граммофон».

В мае Лепс посетил Донбасс, чтобы поддержать участников военной спецоперации на Украине. Накануне его 60-летия, 15 июля, президент России Владимир Путин присвоил певцу звание Народного артиста России.

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