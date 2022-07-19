Умерла актриса из сериала «Сваты» Руслана Писанка

Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка скончалась в Германии на 57-м году жизни после продолжительной болезни.

Она появилась на свет в Киеве в семье кинооператора Игоря Писанко. В 2006 году Руслана участвовала в украинском телепроекте «Танцы со звездами», а в 2008 году вместе с будущим президентом страны Владимиром Зеленским вела реалити-шоу «Служебный романс» на телеканале «Интер». Снималась в российских, украинских, польских и нидерландских фильмах.

Российский зритель может помнить ее по работе телеведущей на НТВ и по ролям в нескольких проектах, среди которых сериал «Сваты».

Руслана Писанка страдала от лишнего веса, но ей удалось сбросить более 40 килограммов. Как она потом призналась журналистам, из-за этого у нее начались проблемы со здоровьем. В начале февраля актриса упала в обморок во время танца в спектакле «Поезд «Одесса-мама». После начала военной спецоперации России Писанка уехала в Германию, где врачи диагностировали у нее тяжелую болезнь.