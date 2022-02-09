Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В МИД РФ назвали заявления США и ФРГ по «Северному потоку — 2»... 12:16
Россиянина, оставившего животных умирать в квартире, будут судить 12:15
Саакашвили спел гимн Украины в суде Тбилиси 12:15
СМИ: Северная Корея готовится противостоять США в 2022 году 12:12
FT оценила последствия возможных санкций против России для Европы 12:11
В четверти аварий с пострадавшими в Москве поучаствовали таксисты 12:08
В WhatsApp на iPhone изменят интерфейс 12:07
В Роспотребнадзоре оценили количество повторных заболеваний коронавирусом... 12:05
Япония направила в Европу излишки газа 12:00
Джо Рогану пришлось оправдываться за расистскую лексику 11:57
Фото

Возлюбленной Джона Сноу - 35

Британской актрисе Роуз Лесли исполнилось 35 лет. Она известна по сериалу «Игра престолов» — Роуз сыграла одичалую Игритт. По сюжету, ее героиня и бастард Джон Сноу влюбились друг в друга. Роль Сноу исполнил британский актер Кит Харингтон. Он и Роуз впервые познакомились во время съемок сериала, романтика на экране переросла в отношения в реальной жизни. Пара в браке уже несколько лет, в прошлом году у них родился сын.

Кроме «Игры престолов», Роуз запомнилась зрителю по роли горничной Гвен Доусон в телесериале «Аббатство Даунтон». Среди других заметных работ — главные роли в фильме «Последний охотник на ведьм» и сериале «Хорошая борьба».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Спутники Маска сдуло космической бурей
Геомагнитная буря уничтожила новые спутники Starlink
«Парень с ядерным оружием». Как Байден называл Путина и других партнеров по переговорам
В США информацию о кличках Байдена для политиков назвали «анонимными сплетнями»
Российских фигуристов заподозрили в допинге: онлайн 6-го дня Олимпиады
Главные события на Олимпийских играх 9 февраля
В России за сутки госпитализированы 20 178 пациентов с COVID-19
Украина поддержала притязания Японии на Курилы
Минпросвещения: три четверти учителей получают оклад ниже МРОТ
Тина Канделаки назначена и. о. директора телеканала ТНТ
Новости и материалы
В МИД РФ назвали заявления США и ФРГ по «Северному потоку — 2» цирком шапито
Россиянина, оставившего животных умирать в квартире, будут судить
Саакашвили спел гимн Украины в суде Тбилиси
СМИ: Северная Корея готовится противостоять США в 2022 году
FT оценила последствия возможных санкций против России для Европы
В четверти аварий с пострадавшими в Москве поучаствовали таксисты
В WhatsApp на iPhone изменят интерфейс
В Роспотребнадзоре оценили количество повторных заболеваний коронавирусом в России
Япония направила в Европу излишки газа
Джо Рогану пришлось оправдываться за расистскую лексику
Шесть человек задержаны в Петербурге после обысков в коммунальных службах
Министр иностранных дел Словакии заявил, что ему стыдно за депутатов
«Ъ»: энергокомпании РФ обвинили «Газпром» в аномальном повышении цен на электричество
В ДНР зафиксировали передвижение украинских танков
Врач развеяла популярный миф о контактных линзах
Телеканал CNN объяснил использование Путиным фразы о красавице
«Пускай извиняются прилюдно»: Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ
Синоптик пообещал москвичам теплую погоду в День всех влюбленных
Все новости
Геворг Мирзаян
Разделяй и набирай
О том, как Великобритания снова играет против России и Европы
«Это первый астероид с тремя спутниками. Это восхитительно!»
Астрономы нашли в Солнечной системе первый четверной астероид
Таможенникам разрешат искать «санкционку» на дорогах всей России
ФТС может получить новые полномочия по самостоятельному досмотру грузовиков
«Угроза возмездия для НАТО». Россия перебросила МиГ-31К в Калининградскую область
Forbes: размещение под Калининградом ракет «Кинжал» является сигналом для НАТО
А живот-то голый: зачем звезды раздеваются во время беременности
Психолог-имиджмейкер объяснила, почему беременные знаменитости любят откровенные образы
«У меня инфаркт»: что известно о массовом ДТП на Рублевке
Миллиардер Шепель оказался в реанимации после ДТП с девятью авто на Рублевском шоссе
В каске и бронежилете: глава МИД Германии приехала в Донбасс
Виртуально не пилится: что не так с электронным оформлением лесозаготовок
Лесопереработчики пожаловались на штрафы и убытки из-за «лесного ЕГАИС»
Ученые создали микроскопические органы, чтобы заразить их COVID-19
Вирусолог Волчков объяснил, как мини-легкие помогут изучить коронавирус
От Пикассо до Репина: кто и зачем портит произведения искусства
Самые известные случаи вандализма в отношении картин
«Люди смогут спокойно платить налоги». В России решили, что делать с криптоактивами
Правительство России утвердило концепцию регулирования оборота цифровых валют
5 смертей за 11 дней. Что происходит с россиянами в Бангладеш
Полиция Бангладеш расследует гибель нескольких россиян, строивших АЭС «Руппур»
«Украина — действительно красавица». В чем Зеленский согласен с президентом России
Зеленский раскрыл, как он понял слова Путина «терпи, моя красавица»
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть