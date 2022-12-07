От строителя до рок-звезды: Роме Зверю — 45

Поклонникам рок-группы «Звери» Роман Билык больше знаком под псевдонимом Рома Зверь. Он родился в Таганроге в декабре 1977 года. Семья певца часто переезжала: сначала в Донецк, потом в Мариуполь, где мальчик окончил 9 классов, а после — обратно в Таганрог.

В 12 лет Рома увлекся музыкой, а после школы пошел в строительный колледж только потому, что там имелась хорошая музыкальная аппаратура. В 2000 году он переехал в Москву, где сначала работал на стройке, а потом охранником в клубе.

Творческая карьера Романа Билыка стартовала в 2001 году. Участников будущей группы «Звери» он нашел в Интернете. Сегодня из первого состава коллектива остался только клавишник.

В 2003-м вышел дебютный альбом группы «Голод» и хит «Все, что тебя касается». Спустя год «Звери» представили второй альбом «Районы-кварталы», дали первый сольный концерт в «Лужниках» и поехали с гастролями по стране. Хиты «До скорой встречи» и «Рома, извини» из альбома «Когда мы вместе, никто не круче» в 2006 году звучали на всех российских радиостанциях.

Рома Зверь известен не только как музыкант. В 2018 году он снялся в фильме Кирилла Серебреникова «Лето» о Викторе Цое, получив премию «Ника» в номинации «Открытие года».

Музыкант женат на бывшей модели Марине Королевой. У пары две дочери: Оля и Зоя. В одном из интервью артист признавался: жена спасла его от алкоголизма. И если бы не их брак, он вряд ли бы дожил до сегодняшних дней.

В начале октября Рома Зверь анонсировал выход альбома «Колыбельные».