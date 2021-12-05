Гений русского авангарда: как Родченко изменил мировую фотографию

5 декабря 1891 года в Петербурге родился художник и один из основоположников конструктивизма Александр Родченко. Он отучился на зубного техника и даже работал протезистом, но в 1911 году поступил вольнослушателем в художественную школу в Казани.

Работы Родченко отличались лаконичностью и геометризмом. Он иллюстрировал книги, делал декорации, создавал скульптуры и более 40 лет работал с фотографией. Вместе с поэтом Владимиром Маяковским художник создал серию знаменитых советских плакатов. Родченко считается родоначальником дизайна и рекламы в СССР.