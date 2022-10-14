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Прощай, Хагрид. Умер актер Робби Колтрейн

14 октября в Великобритании скончался шотландский актер, сценарист и продюсер Робби Колтрейн. Ему было 72 года, он болел на протяжении последних лет жизни и умер в больнице, расположенной недалеко от его дома в Ларберте.

Настоящее имя актера – Энтони Роберт Макмиллан, он родился 30 марта 1950 года. Известен в первую очередь по ролям полувеликана Хагрида в фильмах о Гарри Поттере и доктора Фитцжеральда в сериале «Метод Крекера». Также сыграл сестру Инвиолату в кинокартине «Монашки в бегах».

Свой псевдоним актер взял в честь джазового саксофониста Джона Колтрейна. Первое его появление на экране произошло на канале ВВС в 1981 году в комедийном сериале «A Kick Up the Eighties». После он также играл в комедийных скетчах и шоу, а вскоре стал получать роли и в большом кино. В 2002 году его номинировали на премию BAFTA Awards за роль в фильме «Гарри Поттер и философский камень».

Кроме того, Колтрейн — бывший член байкерской организации «Ангелы Ада». Был женат, в браке у него родились двое детей – Спенсер и Элис. О жизни и творчестве Колтрейна – в фотогалерее «Газеты.Ru».

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