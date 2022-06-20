Умер Регимантас Адомайтис

На 86-м году жизни скончался советский и литовский актер театра и кино Регимантас Адомайтис, об этом сообщили в министерстве культуры республики. Адомайтис родился в 1937 году в Шауляе на севере Литвы, в 1954 году поступил на физико-математический факультет Вильнюсского университета, но незадолго до получения диплома стал получать и актерское образование — и в 1962 году стал выпускником Вильнюсской консерватории. Служил в нескольких театрах Литовской ССР, а также в Москве и Петербурге.

Работать в кино он начал в 1963-м, а первую заметную роль получил уже в 1965 году — он сыграл Донатаса в драме Жалакявичюса «Никто не хотел умирать». На его счету также Энди Таккер из комедии «Трест, который лопнул», на съемках которого началась его дружба с Николаем Караченцовым. В конце 80-х он в составе 35 известных деятелей культуры входил в состав Литовского движения за перестройку. С 1989 до 1991 года был Народным депутатом СССР.

Всего на счету актера больше было 80 работ, последние датированы концом 2010-х — в 2020 году он рассказал, что борется с раком. У него осталось трое сыновей, которых он назвал в честь литовских князей — Витаутасом, Гядиминасом и Миндаугасом.