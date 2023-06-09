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«Петля времени объединила три потока». Премьера киноспектакля «Юша, Юр, Юрена и Александр Сергеевич»

В Москве прошла премьера киноспектакля о Грибоедове и Тынянове

В московском Доме культуры «Рассвет» прошла премьера киноспектакля «Юша, Юр, Юрена и Александр Сергеевич» – работа посвящена двум писателям, которые жили в разные эпохи – Александру Грибоедову и Юрию Тынянову. Постановку создавали Андрей Стадников – лауреат «Золотой маски» и премии Стоппарда, а также Алиса Кретова – выпускница Школы-студии МХАТ. По словам генпродюсера Лины Арифулиной, спектакль представляет собой смесь кинематографической техники и театрального искусства, «где зритель погружается в мир героев непривычным для него способом».

Гостями мероприятия стали фигуристка Татьяна Навка, хореограф Алла Духова, музыкант Родион Газманов и журналист Юрий Сапрыкин.

По слова Сапрыкина, постановка вышла удачной: «Очень интересные решения пластические и композиционные. Замечательный Петр Скворцов. Звук свистящего ветра и ощущения высыпающегося песка — сильные эмоции, которые остаются после просмотра».

Сергей Хачатуров — арткритик, доцент доцент кафедры истории русского искусства исторического факультета МГУ — назвал спектакль «прорывом».

«Для меня эта постановка — одна из лучших, которые я видел. В ней петля времени объединила три смысловых и исторических потока. Это настолько тонко, изысканно — филологически и актерски — что я бы мог сравнить этот спектакль в филологическом плане с произведениями Юрия Лотмана и Натана Эйдельмана», отметил Хачатуров.

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