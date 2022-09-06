«Покровские ворота» впервые покажут на большом экране. Интересные факты о фильме и актерах

8 сентября к юбилею Москвы в рамках спецпроекта «Мосфильм. Золотая коллекция в кино» в кинотеатрах по всей стране выйдет культовая комедия Михаила Козакова «Покровские ворота». На больших экранах покажут восстановленную версию картины в формате «4K».

Судьба у фильма была непростая: сценарий долго не запускали в работу, разрешили снимать только для телевидения, и даже когда картина уже была готова – длительное время не выпускали в телеэфир. На большом экране лента была лишь один раз показана для узкого круга. Накануне премьеры в кинотеатрах «Газета.Ru» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» вспоминают основных персонажей картины и актеров, их воплотивших.