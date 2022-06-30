Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
После запрета абортов американки массово удаляют приложения для отслеживания... 15:14
Букингемский дворец: отчет об отношении Меган Маркл к прислуге останется в тайне 15:13
Правительство России увеличило размер единовременной выплаты по социальному контракту 15:12
Стилист Ирвин предостерегла от избыточного использования шампуня 15:12
Анна Семенович рассказала, как на нее повлияло «голодное» детство 15:11
Смертельная авария с участием лося на КАД попала на видео 15:10
Энтомолог объяснил, опасны ли укусы божьих коровок 15:09
Медведев допустил изъятие имущества неугодных стран во внесудебном порядке 15:08
США показали новый проморолик вертолета Bell 360 Invictus 15:08
Одежда бренда Ольги Бузовой появилась на Wildberries 15:05
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Фото

В Москве простились с певцом Пьером Нарциссом

В Москве прошло прощание с певцом Пьером Нарциссом. Церемония состоялась в ритуальном зале Центральной клинической больницы Москвы. Почтить память артиста пришли члены семьи, многочисленные друзья и коллеги.

Нарцисс скончался 21 июня на 46-м году жизни от последствий подагры. Церемония прощания с ним неоднократно переносилась.

Ранее представитель бывшей супруги певца Валерии Калачевой сообщил, что родственники Пьера хотят, чтобы он был похоронен на родине, в Камеруне. Но дочь и экс-жена настаивали, чтобы Нарцисс был погребен в России.

30 июня пресс-секретарь камерунского посольства в РФ Танга Бианг сообщил РИА «Новости», что артиста все же похоронят на родине. Даты погребения пока нет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 127-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 127-й день
«Шаг доброй воли»: зачем российские войска покинули остров Змеиный
В Минобороны сообщили о выводе гарнизона с острова Змеиный
«Имперские амбиции»: Путин пообещал зеркально «создавать угрозы» для НАТО
Путин назвал «конечную цель» военной спецоперации на Украине
В Москве задержали ректора РАНХиГС Владимира Мау
В Кремле прокомментировали обмен 144 украинских пленных на 144 российских военных
В Британии заявили о «пределе» помощи Украине
Медведев заявил, что РФ с облегчением вышла из Совета Европы
Новости и материалы
После запрета абортов американки массово удаляют приложения для отслеживания менструации
Букингемский дворец: отчет об отношении Меган Маркл к прислуге останется в тайне
Правительство России увеличило размер единовременной выплаты по социальному контракту
Стилист Ирвин предостерегла от избыточного использования шампуня
Анна Семенович рассказала, как на нее повлияло «голодное» детство
Смертельная авария с участием лося на КАД попала на видео
Энтомолог объяснил, опасны ли укусы божьих коровок
Медведев допустил изъятие имущества неугодных стран во внесудебном порядке
США показали новый проморолик вертолета Bell 360 Invictus
Одежда бренда Ольги Бузовой появилась на Wildberries
Американский журналист предложил арестовать Овечкина в ответ на заключение баскетболистки Грайнер
Невеста Пьера Нарцисса объявилась на его похоронах
Жительницу Екатеринбурга будут судить за оплату корма коту чужой картой
Американка вышла замуж за отца бывшего парня, с котором познакомилась в 11 лет
Сотрудник МВД обещал за 10 млн помочь хозяину казино избежать суда, но не сдержал слово
В Пермском крае двое мужчин на «Газели» пытались похитить двух девочек
Мирослава Карпович призналась, что не считает роль в «Папиных дочках» наказанием
Песков рассказал, планируются ли контакты Путина и Байдена
Все новости
Промывка мозга: как пародонтит повышает риск болезни Альцгеймера
Ученые объяснили, могут ли бактерии спровоцировать развитие болезни Альцгеймера
Тюрьма, жизнь в деревне, работа продавцом: что стало с популярными участниками «Дома-2»
Куда пропали Роман Третьяков, Венцеслав и другие звезды «Дома-2»
«Одна из величайших краж в истории»: США хотят передать активы России Украине
Минюст США хочет передать замороженные активы России народу Украины
Тюремный замок, пельмени с муксуном и парк из фильма: что посмотреть семьям в Тобольске и Тюмени
15 необычных мест Сибири для путешествия всей семьей
Россияне стали хуже платить по всем кредитам
НБКИ: каждый четвертый потребкредит в России не оплачивается уже больше трех месяцев
«В человеке должно быть все органично». Путин дал совет лидерам G7
Путин считает, что раздетые лидеры на саммите G7 были бы «отвратительным зрелищем»
Крупный пожар на юге Москвы. Кадры с места происшествия
«Верните нам улыбку». В Марокко пытаются спасти 21-летнего наемника, осужденного в ДНР
Отец приговоренного к казни наемника из Марокко обратился к Путину с просьбой о помиловании
Подрезают, подставляют бампер: как новый «СтопХам» воюет с «обочечниками»
В Подмосковье активисты в борьбе с «обочечниками» спровоцировали ДТП
«Блестящие», «Краски», «Фабрика» и другие группы нулевых, существующие до сих пор
Как сейчас выглядят русскоязычные герлз-бенды начала 2000-х
«Самая значительная угроза»: НАТО изменило определение России в своей стратегии
В Совфеде заявили, что в НАТО перестали «маскироваться», объявив Россию «главной угрозой»
Первый саммит Путина с начала спецоперации: о чем договорились лидеры Каспия
Путин призвал укреплять сотрудничество «каспийской пятерки» в экономике и сфере безопасности
Эволюция Дуэйна «Скалы» Джонсона: от легендарного рестлера до нового супергероя DC
15 лучших ролей Дуэйна «Скалы» Джонсона
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть