В Москве простились с певцом Пьером Нарциссом

В Москве прошло прощание с певцом Пьером Нарциссом. Церемония состоялась в ритуальном зале Центральной клинической больницы Москвы. Почтить память артиста пришли члены семьи, многочисленные друзья и коллеги.
Нарцисс скончался 21 июня на 46-м году жизни от последствий подагры. Церемония прощания с ним неоднократно переносилась.
Ранее представитель бывшей супруги певца Валерии Калачевой сообщил, что родственники Пьера хотят, чтобы он был похоронен на родине, в Камеруне. Но дочь и экс-жена настаивали, чтобы Нарцисс был погребен в России.
30 июня пресс-секретарь камерунского посольства в РФ Танга Бианг сообщил РИА «Новости», что артиста все же похоронят на родине. Даты погребения пока нет.
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