Умер Пьер Нарцисс

В возрасте 45 лет скончался во время операции на почках российский певец Пьер Нарцисс. По словам дочери артиста, фатальным оказалось хирургическое вмешательство — у мужчины остановилось сердце.

Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне в 1977 году. В 1990-м собрал первую музыкальную группу, исполнял песни на французском и камерунских языках. В Россию Пьер Нарцисс приехал в 1996 году к своей сестре – она жила в Подмосковье. Тогда же он получил первую роль в кино – сыграл пажа абиссинского принца в «Сибирском цирюльнике».

Учился в МГУ на журфаке, играл в команде КВН РУДН. Одновременно с этим работал в ночных клубах и казино Москвы. В 2000 году начал сниматься в телешоу «12 злобных зрителей» на российском MTV. Работал диджеем на радиостанции «Хит ФМ». В 2003 году Нарцисс сыграл Александра Пушкина в «Осторожно, модерн!».

Всероссийскую популярность Пьер Нарцисс получил благодаря песне «Шоколадный заяц» — своему коронному номеру на «Фабрике звезд — 2».

«В 1996 году, например, когда ты шел по улице, тебе вслед могли крикнуть: «О, негр!» Это было обычным делом. Но мой папа говорил так: «Если в жизни человек тебя не ударил, пусть он говорит, что хочет. Это слова». Помню, мы выступали в «Метелице», группа пела песню «Убили негра»… Тогда чуть драка не началась. А когда я появился на «Фабрике», мне стали писать письма ребята из Африки. «Спасибо тебе большое, — благодарили они меня. — Раньше нас называли неграми, а теперь «шоколадными зайцами», — рассказывал Пьер Нарцисс газете «Жизнь» в 2021 году.