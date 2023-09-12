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Не только «Форсаж»: где еще успел сняться Пол Уокер

Американскому актеру Полу Уокеру исполнилось бы 50 лет

Сегодня американскому актеру Полу Уокеру могло исполниться 50 лет. Он получил широкую известность благодаря роли Брайана О'Коннора в «Форсаже». Однако это не единственный фильм, в котором снимался актер. Уокер принимал участие в съемках «Кто здесь босс?», «Это все она», «Черепа», «Беги без оглядки», «Подстава», «Райский проект», «Побеждая время» и других.

Несмотря на то, что ему нравилось быть актером, в юности он занимался морской биологией и сохранил это увлечение на всю жизнь. Уокер жертвовал деньги на исследование океана и даже съездил в экспедицию по изучению больших белых акул. По воспоминаниям знакомых актера, смыслом жизни Уокера была его 15-летняя дочь Мидоу.

30 ноября 2013 года Уокер и его друг Роджер Родас ехали с благотворительного вечера. Родас будучи за рулем не справился с управлением и врезался в фонарный столб, а затем и в дерево, после чего машина загорелась. Шансов выжить у приятелей не было. Близкие Уокера рассказали, что в тот день он планировал купить рождественскую елку вместе с дочерью, и торопился к ней после мероприятия.

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