Не только «Форсаж»: где еще успел сняться Пол Уокер

Сегодня американскому актеру Полу Уокеру могло исполниться 50 лет. Он получил широкую известность благодаря роли Брайана О'Коннора в «Форсаже». Однако это не единственный фильм, в котором снимался актер. Уокер принимал участие в съемках «Кто здесь босс?», «Это все она», «Черепа», «Беги без оглядки», «Подстава», «Райский проект», «Побеждая время» и других.

Несмотря на то, что ему нравилось быть актером, в юности он занимался морской биологией и сохранил это увлечение на всю жизнь. Уокер жертвовал деньги на исследование океана и даже съездил в экспедицию по изучению больших белых акул. По воспоминаниям знакомых актера, смыслом жизни Уокера была его 15-летняя дочь Мидоу.

30 ноября 2013 года Уокер и его друг Роджер Родас ехали с благотворительного вечера. Родас будучи за рулем не справился с управлением и врезался в фонарный столб, а затем и в дерево, после чего машина загорелась. Шансов выжить у приятелей не было. Близкие Уокера рассказали, что в тот день он планировал купить рождественскую елку вместе с дочерью, и торопился к ней после мероприятия.