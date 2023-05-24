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Let It Be в Кремле, Back In USSR — за его стенами: визит Маккартни в Россию 20 лет назад

Ровно 20 лет назад – 24 мая 2003 года – в Москве прошел один из самых запоминающихся концертов нулевых: выступление Пола Маккартни на Красной площади в рамках тура Back In The World Tour. Это был его первый визит в Россию. Двумя днями ранее бывший участник The Beatles побывал в Петербурге, где ему вручили звание почетного доктора консерватории.

Встречали сэра Пола в столице на самом высоком уровне: музыканта в экскурсии по Кремлю сопровождал Владимир Путин.

Сам Маккартни позже вспоминал, что президент принимал его в личном кабинете, отпустил прессу и переводчика и достаточно свободно общался с ним на английском. Бывший фронтмен ливерпульской четверки даже исполнил прямо в Кремле Let It Be на фортепиано. А уже за его стенами, вечером, сэр Пол собрал на главной площади страны не менее 50 тысяч человек, завершив свое выступление песней Back In USSR.

Как прошел визит сэра Пола Маккартни в Россию в 2003 году — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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