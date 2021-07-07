Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Фоторепортажи   //   Культура

Памяти Владимира Меньшова. Редкие кадры со съемок

5 июля не стало Владимира Меньшова - актера, режиссера, продюсера, педагога. Он был знаковой личностью для отечественного кино. «Каждый фильм - это поступок», - говорил Меньшов и как режиссер снял всего пять полнометражных картин. Но все его работы пользовались невероятной популярностью и любовью зрителей. Он один из немногих советских режиссеров, получивших премию «Оскар», — но смог забрать себе статуэтку только спустя много лет. Он воплотил множество невероятно точных и ярких образов на экране, но делом всей жизни считал режиссуру, а актерство — чуть ли не хобби.

«Газета.Ru» совместно с телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» представляет подборку редких кадров со съемок фильмов Владимира Меньшова, а также рассказывает о его творчестве и карьере.

close
<b>Владимир Меньшов на съемках картины &laquo;Любовь и голуби&raquo;</b> <br> Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку, затем семья переехала в Архангельск, а потом&nbsp;- в Астрахань, откуда родом его родители. В 1957-м он отправился покорять Москву в надежде поступить во ВГИК. Но с первой попытки этого сделать не удалось. Меньшов вернулся домой, работал моряком, шахтером и даже «подкатчиком главного ствола» на шахте №32, параллельно исполняя эпизодические роли в Астраханском драматическом театре. Позже, уже будучи аспирантом ВГИКа, Меньшов, чтобы прокормить семью, устроился в булочную заместителем директора (будущего режиссера заинтересовал график «сутки через трое» и зарплата в 100 рублей). <br><Br> Опыт, полученный при работе на таких «народных» специальностях, впоследствии отразился в творчестве&nbsp;- в его фильмах невероятно точно переданы детали жизни и быта простых граждан. Свои наблюдения за людьми, их фразы и поступки Меньшов фиксировал в записной книжке, затем отражая увиденное на экране. Поэтому его персонажи были настолько близки зрителю. <b>Владимир Меньшов на съемках картины &laquo;Любовь и голуби&raquo;</b> <br> Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку, затем семья переехала в Архангельск, а потом&nbsp;- в Астрахань, откуда родом его родители. В 1957-м он отправился покорять Москву в надежде поступить во ВГИК. Но с первой попытки этого сделать не удалось. Меньшов вернулся домой, работал моряком, шахтером и даже «подкатчиком главного ствола» на шахте №32, параллельно исполняя эпизодические роли в Астраханском драматическом театре. Позже, уже будучи аспирантом ВГИКа, Меньшов, чтобы прокормить семью, устроился в булочную заместителем директора (будущего режиссера заинтересовал график «сутки через трое» и зарплата в 100 рублей). <br><Br> Опыт, полученный при работе на таких «народных» специальностях, впоследствии отразился в творчестве&nbsp;- в его фильмах невероятно точно переданы детали жизни и быта простых граждан. Свои наблюдения за людьми, их фразы и поступки Меньшов фиксировал в записной книжке, затем отражая увиденное на экране. Поэтому его персонажи были настолько близки зрителю.
<b>Владимир Меньшов в фильме &laquo;Перехват&raquo; </b><br> Через четыре года после первой неудачи Меньшов вернулся в столицу и поступил, но уже в школу-студию МХАТ. Там он встретил Веру Алентову, они поженились на втором курсе. <br><Br> Во ВГИК &mdash; на курс Михаила Ромма &mdash; он пришел после того, как окончил школу-студию и еще два года проработал в Ставропольском драмтеатре. Ромм оценил талант абитуриента, взяв его сразу на второй курс, и специально для Меньшова во ВГИКе была разработана программа аспирантуры по режиссуре художественного фильма. В аспирантуре Меньшов снял короткометражку «К вопросу о диалектике восприятия искусства, или Утраченные грезы». <b>Владимир Меньшов в фильме &laquo;Перехват&raquo; </b><br> Через четыре года после первой неудачи Меньшов вернулся в столицу и поступил, но уже в школу-студию МХАТ. Там он встретил Веру Алентову, они поженились на втором курсе. <br><Br> Во ВГИК &mdash; на курс Михаила Ромма &mdash; он пришел после того, как окончил школу-студию и еще два года проработал в Ставропольском драмтеатре. Ромм оценил талант абитуриента, взяв его сразу на второй курс, и специально для Меньшова во ВГИКе была разработана программа аспирантуры по режиссуре художественного фильма. В аспирантуре Меньшов снял короткометражку «К вопросу о диалектике восприятия искусства, или Утраченные грезы».
<b>Владимир Меньшов и Армен Джигарханян на съемках фильма &laquo;Человек на своем месте&raquo;</b> <br> Первой главной ролью в большом кино для Владимира Меньшова стала работа в картине «Человек на своем месте» &mdash; о молодом человеке, который, проработав три года в городе, возвращается в деревню и предлагает свою кандидатуру в председатели колхоза. На этой должности персонаж показывает себя как крепкий хозяйственник: укрепляет дисциплину, договаривается о строительстве дороги, обеспечивает строительство животноводческого комплекса. <br><br> Во время съемок картины Меньшов познакомился с Валентином Черныхом, по сценарию которого впоследствии был снят фильм «Москва слезам не верит» За роль в картине «Человек на своем месте» он получил премию Всесоюзного кинофестиваля в Алма-Ате в номинации «Приз за актерскую работу». <b>Владимир Меньшов и Армен Джигарханян на съемках фильма &laquo;Человек на своем месте&raquo;</b> <br> Первой главной ролью в большом кино для Владимира Меньшова стала работа в картине «Человек на своем месте» &mdash; о молодом человеке, который, проработав три года в городе, возвращается в деревню и предлагает свою кандидатуру в председатели колхоза. На этой должности персонаж показывает себя как крепкий хозяйственник: укрепляет дисциплину, договаривается о строительстве дороги, обеспечивает строительство животноводческого комплекса. <br><br> Во время съемок картины Меньшов познакомился с Валентином Черныхом, по сценарию которого впоследствии был снят фильм «Москва слезам не верит» За роль в картине «Человек на своем месте» он получил премию Всесоюзного кинофестиваля в Алма-Ате в номинации «Приз за актерскую работу».
<b>Владимир Меньшов на съемочной площадке фильма &laquo;Москва слезам не верит&raquo;</b> <br> Снявшись еще в нескольких фильмах, Меньшов взялся за свою первую режиссерскую работу &mdash; картину о школьниках «Розыгрыш». Сценарий известного драматурга Семена Лунгина до этого несколько лет пролежал в архиве «Мосфильма», и ни один режиссер не решался с ним работать. Меньшов тоже хотел отказаться, но рискнул. В результате получился самый кассовый фильм о школьниках, превзошедший даже «Республику «Шкид». Во многом успех картины определило то, что на главные роли режиссер взял не студентов театральных вузов, а настоящих школьников &mdash; получилось жизненно и органично. <br><Br> За фильм «Розыгрыш» Меньшов в 1978 году был удостоен Государственной премии РСФСР имени Крупской. <b>Владимир Меньшов на съемочной площадке фильма &laquo;Москва слезам не верит&raquo;</b> <br> Снявшись еще в нескольких фильмах, Меньшов взялся за свою первую режиссерскую работу &mdash; картину о школьниках «Розыгрыш». Сценарий известного драматурга Семена Лунгина до этого несколько лет пролежал в архиве «Мосфильма», и ни один режиссер не решался с ним работать. Меньшов тоже хотел отказаться, но рискнул. В результате получился самый кассовый фильм о школьниках, превзошедший даже «Республику «Шкид». Во многом успех картины определило то, что на главные роли режиссер взял не студентов театральных вузов, а настоящих школьников &mdash; получилось жизненно и органично. <br><Br> За фильм «Розыгрыш» Меньшов в 1978 году был удостоен Государственной премии РСФСР имени Крупской.
<b>На съемках картины &laquo;Москва слезам не верит&raquo; </b> <br> Когда фильм «Москва слезам не верит» номинировали на «Оскар», никто не ждал победы: в том году среди претендентов на «Лучшую картину на иностранном языке» были Акира Куросава, Франсуа Трюффо, Иштван Сабо. Невыездного Владимира Меньшова даже не отпустили в Лос-Анджелес. В результате «Оскара» за него получил атташе по культуре. Спустя несколько лет на церемонии вручения премия «Ника» режиссеру торжественно вручили заветную статуэтку. Исходя из договоренности, он должен был вернуть ее за кулисами, но делать этого не стал, навсегда оставив заслуженную награду у себя. <b>На съемках картины &laquo;Москва слезам не верит&raquo; </b> <br> Когда фильм «Москва слезам не верит» номинировали на «Оскар», никто не ждал победы: в том году среди претендентов на «Лучшую картину на иностранном языке» были Акира Куросава, Франсуа Трюффо, Иштван Сабо. Невыездного Владимира Меньшова даже не отпустили в Лос-Анджелес. В результате «Оскара» за него получил атташе по культуре. Спустя несколько лет на церемонии вручения премия «Ника» режиссеру торжественно вручили заветную статуэтку. Исходя из договоренности, он должен был вернуть ее за кулисами, но делать этого не стал, навсегда оставив заслуженную награду у себя.
<b>Вера Алентова и Владимир Меньшов на съемках картины &laquo;Москва слезам не верит&raquo;</b> <br> Конечно, победа на «Оскаре» не могла не поразить. Ведь фильм ругали за якобы нереалистичную историю, за голливудские штампы. Еще при подборе актеров многие отказывались от предложения сниматься в проекте. Так, роль Кати была предложена Ирине Купченко и Маргарите Тереховой, но они не согласились. Только тогда Меньшов решился попробовать на главную роль свою жену. На съемках артистке пришлось нелегко: муж-режиссер довольно часто был недоволен ее игрой и только потом признал, что Алентова отлично проработала персонажа. <b>Вера Алентова и Владимир Меньшов на съемках картины &laquo;Москва слезам не верит&raquo;</b> <br> Конечно, победа на «Оскаре» не могла не поразить. Ведь фильм ругали за якобы нереалистичную историю, за голливудские штампы. Еще при подборе актеров многие отказывались от предложения сниматься в проекте. Так, роль Кати была предложена Ирине Купченко и Маргарите Тереховой, но они не согласились. Только тогда Меньшов решился попробовать на главную роль свою жену. На съемках артистке пришлось нелегко: муж-режиссер довольно часто был недоволен ее игрой и только потом признал, что Алентова отлично проработала персонажа.
<b>На съемках картины &laquo;Москва слезам не верит&raquo;</b> <br> Фильм появился на экранах во многом благодаря тому, что очень понравился Леониду Брежневу. И несмотря на недовольство профессиональных кругов, зрители приняли картину отлично. В первый год проката «Москва слезам не верит» посмотрели почти 85 млн зрителей &mdash; больше тогда же было только у «Пиратов XX века». В половине кинотеатров лента оставалась в прокате еще и на второй год. Как объяснял успех сам режиссер, картина оказалась &laquo;матрицей русской жизни». <b>На съемках картины &laquo;Москва слезам не верит&raquo;</b> <br> Фильм появился на экранах во многом благодаря тому, что очень понравился Леониду Брежневу. И несмотря на недовольство профессиональных кругов, зрители приняли картину отлично. В первый год проката «Москва слезам не верит» посмотрели почти 85 млн зрителей &mdash; больше тогда же было только у «Пиратов XX века». В половине кинотеатров лента оставалась в прокате еще и на второй год. Как объяснял успех сам режиссер, картина оказалась &laquo;матрицей русской жизни».
<b>На съемках картины &laquo;Любовь и голуби&raquo;</b> <Br> После триумфа «Москва слезам не верит» Владимиру Меньшову было очень важно подобрать правильный материал для новой картины. И его он нашел&nbsp;- в театре «Современник» при полных залах шла пьеса Владимира Гуркина «Любовь и голуби». Успех произведения был во многом обеспечен тем, что автор создал его на основе реальной истории, которая произошла с соседями по деревне. Даже фамилии героев остались настоящими &mdash; Кузякины. Другие образы тоже были списаны с родственников и знакомых. Меньшов разыскал Гуркина в Омске и предложил написать сценарий по пьесе. <b>На съемках картины &laquo;Любовь и голуби&raquo;</b> <Br> После триумфа «Москва слезам не верит» Владимиру Меньшову было очень важно подобрать правильный материал для новой картины. И его он нашел&nbsp;- в театре «Современник» при полных залах шла пьеса Владимира Гуркина «Любовь и голуби». Успех произведения был во многом обеспечен тем, что автор создал его на основе реальной истории, которая произошла с соседями по деревне. Даже фамилии героев остались настоящими &mdash; Кузякины. Другие образы тоже были списаны с родственников и знакомых. Меньшов разыскал Гуркина в Омске и предложил написать сценарий по пьесе.
<b>На съемках картины &laquo;Любовь и голуби&raquo;</b> <br> К подбору актеров Меньшов подошел нестандартно. В Нине Дорошиной практически никто не сомневался&nbsp;- она исполняла роль Нади в спектакле. Но вот колоритных персонажей для дяди Мити и бабы Шуры найти было сложнее. Первоначально предполагалось взять на эти роли возрастных актеров, но затем стало понятно, что легкость и комичность в этом случае могут потеряться. Поэтому были приглашены Сергей Юрский, которому на момент съемок было 49 лет, и его жена &ndash; 40-летняя Наталья Тенякова. Многие импровизации супруги принесли на съемочную площадку из своей семейной жизни &mdash; и именно с их появлением в картине появилась так полюбившаяся всем театральность. Намек на театр в ленте можно разглядеть в доме Кузякиных, где двор сделан по типу театрального помоста, а также в появлении Меньшова в образе конферансье, объявляющего следующие «фигуры». <b>На съемках картины &laquo;Любовь и голуби&raquo;</b> <br> К подбору актеров Меньшов подошел нестандартно. В Нине Дорошиной практически никто не сомневался&nbsp;- она исполняла роль Нади в спектакле. Но вот колоритных персонажей для дяди Мити и бабы Шуры найти было сложнее. Первоначально предполагалось взять на эти роли возрастных актеров, но затем стало понятно, что легкость и комичность в этом случае могут потеряться. Поэтому были приглашены Сергей Юрский, которому на момент съемок было 49 лет, и его жена &ndash; 40-летняя Наталья Тенякова. Многие импровизации супруги принесли на съемочную площадку из своей семейной жизни &mdash; и именно с их появлением в картине появилась так полюбившаяся всем театральность. Намек на театр в ленте можно разглядеть в доме Кузякиных, где двор сделан по типу театрального помоста, а также в появлении Меньшова в образе конферансье, объявляющего следующие «фигуры».
<b>На съемках картины &laquo;Любовь и голуби&raquo;</b> <br> Цензура требовала убрать огромное количество сцен из фильма &mdash; остро не нравилась алкогольная тематика. То есть практически все кадры с дядей Митей должны были быть вырезаны. Меньшов отказался вносить изменения, в результате речь зашла о том, что фильм будет перемонтировать другой режиссер. К счастью, этого не случилось, через год картина все-таки дошла до зрителя и стала одним из лидеров проката &mdash; ее посмотрели 44,5 млн человек. На испанском фестивале кинокомедий «Любовь и голуби» получили главный приз &ndash; «Золотую ладью». <b>На съемках картины &laquo;Любовь и голуби&raquo;</b> <br> Цензура требовала убрать огромное количество сцен из фильма &mdash; остро не нравилась алкогольная тематика. То есть практически все кадры с дядей Митей должны были быть вырезаны. Меньшов отказался вносить изменения, в результате речь зашла о том, что фильм будет перемонтировать другой режиссер. К счастью, этого не случилось, через год картина все-таки дошла до зрителя и стала одним из лидеров проката &mdash; ее посмотрели 44,5 млн человек. На испанском фестивале кинокомедий «Любовь и голуби» получили главный приз &ndash; «Золотую ладью».
<b>Съемочная группа картины &laquo;Ширли-мырли&raquo;</b> <br> Долгое время после работы над лентой «Любовь и голуби» Владимир Меньшов не мог подобрать материал для нового фильма. Позже в интервью он говорил: рад, что отказывался от многих предложений времен перестройки и начала 1990-х. Но сценаристы Андрей Самсонов и Виталий Москаленко, пригласившие Меньшова присоединиться к написанию сценария про близнецов, все-таки смогли его заинтересовать. В результате получилась авантюрная комедия положений «Ширли-мырли» &mdash; фарс, пожалуй, наиболее точно отразивший ситуацию, происходившую в стране в переломный момент начала 1990-х. <b>Съемочная группа картины &laquo;Ширли-мырли&raquo;</b> <br> Долгое время после работы над лентой «Любовь и голуби» Владимир Меньшов не мог подобрать материал для нового фильма. Позже в интервью он говорил: рад, что отказывался от многих предложений времен перестройки и начала 1990-х. Но сценаристы Андрей Самсонов и Виталий Москаленко, пригласившие Меньшова присоединиться к написанию сценария про близнецов, все-таки смогли его заинтересовать. В результате получилась авантюрная комедия положений «Ширли-мырли» &mdash; фарс, пожалуй, наиболее точно отразивший ситуацию, происходившую в стране в переломный момент начала 1990-х.
<b>На съемках картины &laquo;Ширли-мырли&raquo;</b> <br> В картине снялись самые известные актеры того времени: Армен Джигарханян, Инна Чурикова, Олег Табаков, Любовь Полищук, Ролан Быков &mdash; всего 12 народных артистов. По словам режиссера, этому способствовала тяжелая ситуация в кинематографе, иначе такое количество звезд просто невозможно было бы собрать на одной площадке. <br><Br> Как и предыдущие картины Меньшова, фильм «Ширли-мырли» не вызвал восторгов у ряда профессионалов, но полюбился зрителям, фразы из ленты разошлись на цитаты. И только спустя годы критики оценили значение «Ширли-мырли» и признали его достоинства. <b>На съемках картины &laquo;Ширли-мырли&raquo;</b> <br> В картине снялись самые известные актеры того времени: Армен Джигарханян, Инна Чурикова, Олег Табаков, Любовь Полищук, Ролан Быков &mdash; всего 12 народных артистов. По словам режиссера, этому способствовала тяжелая ситуация в кинематографе, иначе такое количество звезд просто невозможно было бы собрать на одной площадке. <br><Br> Как и предыдущие картины Меньшова, фильм «Ширли-мырли» не вызвал восторгов у ряда профессионалов, но полюбился зрителям, фразы из ленты разошлись на цитаты. И только спустя годы критики оценили значение «Ширли-мырли» и признали его достоинства.
<b>Владимир Меньшов и Александр Панкратов-Черный на съемках фильма &laquo;Где находится нофелет&raquo;</b> <br>< Хотя делом всей жизни Владимир Меньшов считал именно режиссуру, актерских работ в его фильмографии немало. В картине Анатолия Эйрамджана он сыграл холостяка-недотепу, который никак не может найти себе подругу жизни из-за собственной стеснительности. Режиссер фильма Геральд Бежанов не мог подобрать актера на роль скромного героя, но сценарист Анатолий Эйрамджан увидел в буфете Меньшова. Тот пил кофе с эклером. Когда актер случайно уронил крем от пирожного в кофе и неловко пытался его выловить, стало понятно, что персонаж найден. <b>Владимир Меньшов и Александр Панкратов-Черный на съемках фильма &laquo;Где находится нофелет&raquo;</b> <br>< Хотя делом всей жизни Владимир Меньшов считал именно режиссуру, актерских работ в его фильмографии немало. В картине Анатолия Эйрамджана он сыграл холостяка-недотепу, который никак не может найти себе подругу жизни из-за собственной стеснительности. Режиссер фильма Геральд Бежанов не мог подобрать актера на роль скромного героя, но сценарист Анатолий Эйрамджан увидел в буфете Меньшова. Тот пил кофе с эклером. Когда актер случайно уронил крем от пирожного в кофе и неловко пытался его выловить, стало понятно, что персонаж найден.
<b>Владимир Меньшов в фильме &laquo;Курьер&raquo; </b><br> Не менее ярко талант Меньшова проявился в небольших ролях. Одна из знаменитейших &mdash; Олег Николаевич в фильме «Курьер». Всего несколько минут экранного времени, но сцена с участием Меньшова стала одной из самых ярких в картине, подчеркнув заложенный в сценарии конфликт поколений. Фраза «А молоко он все равно будет пить из банки, сволочь» входит в число любимых цитат из культового фильма. <b>Владимир Меньшов в фильме &laquo;Курьер&raquo; </b><br> Не менее ярко талант Меньшова проявился в небольших ролях. Одна из знаменитейших &mdash; Олег Николаевич в фильме «Курьер». Всего несколько минут экранного времени, но сцена с участием Меньшова стала одной из самых ярких в картине, подчеркнув заложенный в сценарии конфликт поколений. Фраза «А молоко он все равно будет пить из банки, сволочь» входит в число любимых цитат из культового фильма.
<b>Владимир Меньшов и Леонид Филатов на съемках фильма &laquo;Город Зеро&raquo; </b><br> В фантасмагории Карена Шахназарова Владимир Меньшов исполнил роль прокурора, который тайно мечтает совершить какое-нибудь странное немотивированное преступление. Именно его герою принадлежит одна из самых знаменитых цитат фильма: «Начиная со времен татаро-монгольского нашествия, основная идея, которая нас всех объединяет, идея, которой служили поколения наших предков, &mdash; это идея государственности... Могучее, великое государство &mdash; это тот идеал, ради которого русский человек готов страдать, готов терпеть любые лишения, готов, наконец, отдать свою жизнь... Это иррациональная идея». <b>Владимир Меньшов и Леонид Филатов на съемках фильма &laquo;Город Зеро&raquo; </b><br> В фантасмагории Карена Шахназарова Владимир Меньшов исполнил роль прокурора, который тайно мечтает совершить какое-нибудь странное немотивированное преступление. Именно его герою принадлежит одна из самых знаменитых цитат фильма: «Начиная со времен татаро-монгольского нашествия, основная идея, которая нас всех объединяет, идея, которой служили поколения наших предков, &mdash; это идея государственности... Могучее, великое государство &mdash; это тот идеал, ради которого русский человек готов страдать, готов терпеть любые лишения, готов, наконец, отдать свою жизнь... Это иррациональная идея».
<b>Владимир Меньшов на съемках фильма &laquo;Человек на своем месте&raquo; </b><br> Последней режиссерской работой Владимира Меньшова стала мелодрама «Зависть богов». Но не у дел он не оставался никогда. Артист играл в театре, продюсировал, много снимался. Зрителю запомнились его Гесер в «Дозорах», маршал Жуков в сериале «Ликвидация», Лев Толстой в эксцентричной комедии «О чем еще говорят мужчины», чиновник Балашов в спортивной драме «Легенда №17». Всего Меньшов сыграл более 100 ролей в кино и сериалах. <br><Br> Кроме того, Владимир Меньшов занимался активной общественной деятельностью &ndash; он был членом правления «Мосфильма», членом Союза кинематографистов РФ, преподавал во ВГИКе. Владимир Валентинович имел звание Народного артиста РСФСР, был награжден Государственной премией СССР и орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III, IV степеней. <b>Владимир Меньшов на съемках фильма &laquo;Человек на своем месте&raquo; </b><br> Последней режиссерской работой Владимира Меньшова стала мелодрама «Зависть богов». Но не у дел он не оставался никогда. Артист играл в театре, продюсировал, много снимался. Зрителю запомнились его Гесер в «Дозорах», маршал Жуков в сериале «Ликвидация», Лев Толстой в эксцентричной комедии «О чем еще говорят мужчины», чиновник Балашов в спортивной драме «Легенда №17». Всего Меньшов сыграл более 100 ролей в кино и сериалах. <br><Br> Кроме того, Владимир Меньшов занимался активной общественной деятельностью &ndash; он был членом правления «Мосфильма», членом Союза кинематографистов РФ, преподавал во ВГИКе. Владимир Валентинович имел звание Народного артиста РСФСР, был награжден Государственной премией СССР и орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III, IV степеней.
Все фоторепортажи К первому кадру
Вой сирен и жертвы: последствия наводнения в Сочи
Вой сирен и жертвы: последствия наводнения в Сочи
Принцесса в «Затонувшем саду»: в Лондоне открыли памятник Диане
Принцесса в «Затонувшем саду»: в Лондоне открыли памятник Диане
Умер Владимир Меньшов
Умер Владимир Меньшов
Россыпь звезд на красной дорожке Канн
Россыпь звезд на красной дорожке Канн
<b>Владимир Меньшов на съемках картины «Любовь и голуби»</b> <br> Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку, затем семья переехала в Архангельск, а потом - в Астрахань, откуда родом его родители. В 1957-м он отправился покорять Москву в надежде поступить во ВГИК. Но с первой попытки этого сделать не удалось. Меньшов вернулся домой, работал моряком, шахтером и даже «подкатчиком главного ствола» на шахте №32, параллельно исполняя эпизодические роли в Астраханском драматическом театре. Позже, уже будучи аспирантом ВГИКа, Меньшов, чтобы прокормить семью, устроился в булочную заместителем директора (будущего режиссера заинтересовал график «сутки через трое» и зарплата в 100 рублей). <br><Br> Опыт, полученный при работе на таких «народных» специальностях, впоследствии отразился в творчестве - в его фильмах невероятно точно переданы детали жизни и быта простых граждан. Свои наблюдения за людьми, их фразы и поступки Меньшов фиксировал в записной книжке, затем отражая увиденное на экране. Поэтому его персонажи были настолько близки зрителю.
<b>Владимир Меньшов в фильме «Перехват» </b><br> Через четыре года после первой неудачи Меньшов вернулся в столицу и поступил, но уже в школу-студию МХАТ. Там он встретил Веру Алентову, они поженились на втором курсе. <br><Br> Во ВГИК — на курс Михаила Ромма — он пришел после того, как окончил школу-студию и еще два года проработал в Ставропольском драмтеатре. Ромм оценил талант абитуриента, взяв его сразу на второй курс, и специально для Меньшова во ВГИКе была разработана программа аспирантуры по режиссуре художественного фильма. В аспирантуре Меньшов снял короткометражку «К вопросу о диалектике восприятия искусства, или Утраченные грезы».
<b>Владимир Меньшов и Армен Джигарханян на съемках фильма «Человек на своем месте»</b> <br> Первой главной ролью в большом кино для Владимира Меньшова стала работа в картине «Человек на своем месте» — о молодом человеке, который, проработав три года в городе, возвращается в деревню и предлагает свою кандидатуру в председатели колхоза. На этой должности персонаж показывает себя как крепкий хозяйственник: укрепляет дисциплину, договаривается о строительстве дороги, обеспечивает строительство животноводческого комплекса. <br><br> Во время съемок картины Меньшов познакомился с Валентином Черныхом, по сценарию которого впоследствии был снят фильм «Москва слезам не верит» За роль в картине «Человек на своем месте» он получил премию Всесоюзного кинофестиваля в Алма-Ате в номинации «Приз за актерскую работу».
<b>Владимир Меньшов на съемочной площадке фильма «Москва слезам не верит»</b> <br> Снявшись еще в нескольких фильмах, Меньшов взялся за свою первую режиссерскую работу — картину о школьниках «Розыгрыш». Сценарий известного драматурга Семена Лунгина до этого несколько лет пролежал в архиве «Мосфильма», и ни один режиссер не решался с ним работать. Меньшов тоже хотел отказаться, но рискнул. В результате получился самый кассовый фильм о школьниках, превзошедший даже «Республику «Шкид». Во многом успех картины определило то, что на главные роли режиссер взял не студентов театральных вузов, а настоящих школьников — получилось жизненно и органично. <br><Br> За фильм «Розыгрыш» Меньшов в 1978 году был удостоен Государственной премии РСФСР имени Крупской.
<b>На съемках картины «Москва слезам не верит» </b> <br> Когда фильм «Москва слезам не верит» номинировали на «Оскар», никто не ждал победы: в том году среди претендентов на «Лучшую картину на иностранном языке» были Акира Куросава, Франсуа Трюффо, Иштван Сабо. Невыездного Владимира Меньшова даже не отпустили в Лос-Анджелес. В результате «Оскара» за него получил атташе по культуре. Спустя несколько лет на церемонии вручения премия «Ника» режиссеру торжественно вручили заветную статуэтку. Исходя из договоренности, он должен был вернуть ее за кулисами, но делать этого не стал, навсегда оставив заслуженную награду у себя.
<b>Вера Алентова и Владимир Меньшов на съемках картины «Москва слезам не верит»</b> <br> Конечно, победа на «Оскаре» не могла не поразить. Ведь фильм ругали за якобы нереалистичную историю, за голливудские штампы. Еще при подборе актеров многие отказывались от предложения сниматься в проекте. Так, роль Кати была предложена Ирине Купченко и Маргарите Тереховой, но они не согласились. Только тогда Меньшов решился попробовать на главную роль свою жену. На съемках артистке пришлось нелегко: муж-режиссер довольно часто был недоволен ее игрой и только потом признал, что Алентова отлично проработала персонажа.
<b>На съемках картины «Москва слезам не верит»</b> <br> Фильм появился на экранах во многом благодаря тому, что очень понравился Леониду Брежневу. И несмотря на недовольство профессиональных кругов, зрители приняли картину отлично. В первый год проката «Москва слезам не верит» посмотрели почти 85 млн зрителей — больше тогда же было только у «Пиратов XX века». В половине кинотеатров лента оставалась в прокате еще и на второй год. Как объяснял успех сам режиссер, картина оказалась «матрицей русской жизни».
<b>На съемках картины «Любовь и голуби»</b> <Br> После триумфа «Москва слезам не верит» Владимиру Меньшову было очень важно подобрать правильный материал для новой картины. И его он нашел - в театре «Современник» при полных залах шла пьеса Владимира Гуркина «Любовь и голуби». Успех произведения был во многом обеспечен тем, что автор создал его на основе реальной истории, которая произошла с соседями по деревне. Даже фамилии героев остались настоящими — Кузякины. Другие образы тоже были списаны с родственников и знакомых. Меньшов разыскал Гуркина в Омске и предложил написать сценарий по пьесе.
<b>На съемках картины «Любовь и голуби»</b> <br> К подбору актеров Меньшов подошел нестандартно. В Нине Дорошиной практически никто не сомневался - она исполняла роль Нади в спектакле. Но вот колоритных персонажей для дяди Мити и бабы Шуры найти было сложнее. Первоначально предполагалось взять на эти роли возрастных актеров, но затем стало понятно, что легкость и комичность в этом случае могут потеряться. Поэтому были приглашены Сергей Юрский, которому на момент съемок было 49 лет, и его жена – 40-летняя Наталья Тенякова. Многие импровизации супруги принесли на съемочную площадку из своей семейной жизни — и именно с их появлением в картине появилась так полюбившаяся всем театральность. Намек на театр в ленте можно разглядеть в доме Кузякиных, где двор сделан по типу театрального помоста, а также в появлении Меньшова в образе конферансье, объявляющего следующие «фигуры».
<b>На съемках картины «Любовь и голуби»</b> <br> Цензура требовала убрать огромное количество сцен из фильма — остро не нравилась алкогольная тематика. То есть практически все кадры с дядей Митей должны были быть вырезаны. Меньшов отказался вносить изменения, в результате речь зашла о том, что фильм будет перемонтировать другой режиссер. К счастью, этого не случилось, через год картина все-таки дошла до зрителя и стала одним из лидеров проката — ее посмотрели 44,5 млн человек. На испанском фестивале кинокомедий «Любовь и голуби» получили главный приз – «Золотую ладью».
<b>Съемочная группа картины «Ширли-мырли»</b> <br> Долгое время после работы над лентой «Любовь и голуби» Владимир Меньшов не мог подобрать материал для нового фильма. Позже в интервью он говорил: рад, что отказывался от многих предложений времен перестройки и начала 1990-х. Но сценаристы Андрей Самсонов и Виталий Москаленко, пригласившие Меньшова присоединиться к написанию сценария про близнецов, все-таки смогли его заинтересовать. В результате получилась авантюрная комедия положений «Ширли-мырли» — фарс, пожалуй, наиболее точно отразивший ситуацию, происходившую в стране в переломный момент начала 1990-х.
<b>На съемках картины «Ширли-мырли»</b> <br> В картине снялись самые известные актеры того времени: Армен Джигарханян, Инна Чурикова, Олег Табаков, Любовь Полищук, Ролан Быков — всего 12 народных артистов. По словам режиссера, этому способствовала тяжелая ситуация в кинематографе, иначе такое количество звезд просто невозможно было бы собрать на одной площадке. <br><Br> Как и предыдущие картины Меньшова, фильм «Ширли-мырли» не вызвал восторгов у ряда профессионалов, но полюбился зрителям, фразы из ленты разошлись на цитаты. И только спустя годы критики оценили значение «Ширли-мырли» и признали его достоинства.
<b>Владимир Меньшов и Александр Панкратов-Черный на съемках фильма «Где находится нофелет»</b> <br>< Хотя делом всей жизни Владимир Меньшов считал именно режиссуру, актерских работ в его фильмографии немало. В картине Анатолия Эйрамджана он сыграл холостяка-недотепу, который никак не может найти себе подругу жизни из-за собственной стеснительности. Режиссер фильма Геральд Бежанов не мог подобрать актера на роль скромного героя, но сценарист Анатолий Эйрамджан увидел в буфете Меньшова. Тот пил кофе с эклером. Когда актер случайно уронил крем от пирожного в кофе и неловко пытался его выловить, стало понятно, что персонаж найден.
<b>Владимир Меньшов в фильме «Курьер» </b><br> Не менее ярко талант Меньшова проявился в небольших ролях. Одна из знаменитейших — Олег Николаевич в фильме «Курьер». Всего несколько минут экранного времени, но сцена с участием Меньшова стала одной из самых ярких в картине, подчеркнув заложенный в сценарии конфликт поколений. Фраза «А молоко он все равно будет пить из банки, сволочь» входит в число любимых цитат из культового фильма.
<b>Владимир Меньшов и Леонид Филатов на съемках фильма «Город Зеро» </b><br> В фантасмагории Карена Шахназарова Владимир Меньшов исполнил роль прокурора, который тайно мечтает совершить какое-нибудь странное немотивированное преступление. Именно его герою принадлежит одна из самых знаменитых цитат фильма: «Начиная со времен татаро-монгольского нашествия, основная идея, которая нас всех объединяет, идея, которой служили поколения наших предков, — это идея государственности... Могучее, великое государство — это тот идеал, ради которого русский человек готов страдать, готов терпеть любые лишения, готов, наконец, отдать свою жизнь... Это иррациональная идея».
<b>Владимир Меньшов на съемках фильма «Человек на своем месте» </b><br> Последней режиссерской работой Владимира Меньшова стала мелодрама «Зависть богов». Но не у дел он не оставался никогда. Артист играл в театре, продюсировал, много снимался. Зрителю запомнились его Гесер в «Дозорах», маршал Жуков в сериале «Ликвидация», Лев Толстой в эксцентричной комедии «О чем еще говорят мужчины», чиновник Балашов в спортивной драме «Легенда №17». Всего Меньшов сыграл более 100 ролей в кино и сериалах. <br><Br> Кроме того, Владимир Меньшов занимался активной общественной деятельностью – он был членом правления «Мосфильма», членом Союза кинематографистов РФ, преподавал во ВГИКе. Владимир Валентинович имел звание Народного артиста РСФСР, был награжден Государственной премией СССР и орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III, IV степеней.
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Культура /
От порноактера до звезды Голливуда: лучшие роли Сильвестра Сталлоне
От порноактера до звезды Голливуда: лучшие роли Сильвестра Сталлоне
11
Культура /
Умер Владимир Меньшов
Умер Владимир Меньшов
15
Культура /
15 лет назад не стало Андрея Краско
15 лет назад не стало Андрея Краско
10
Культура /
Инсценировка смерти и любовь к ящерицам: любопытные факты о Джиме Моррисоне
Инсценировка смерти и любовь к ящерицам: любопытные факты о Джиме Моррисоне
11
Культура /
Умер худрук театра «Ромэн» Николай Сличенко
Умер худрук театра «Ромэн» Николай Сличенко
13
Культура /
«Дрянная девчонка»: Линдси Лохан — 35
«Дрянная девчонка»: Линдси Лохан — 35
15
Культура /
«Такси», «Леон» и проблемы с законом: чем известен Сами Насери
«Такси», «Леон» и проблемы с законом: чем известен Сами Насери
14
Культура /
Актер из «Полицейского с Рублевки» и «Чернобыля» умер в 32 года
Актер из «Полицейского с Рублевки» и «Чернобыля» умер в 32 года
8
Культура /
Умер основатель группы «Доктор Ватсон»
Умер основатель группы «Доктор Ватсон»
11
Все фоторепортажи