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Главный секс-символ США: Памеле Андерсон – 55

Памела родилась 1 июля 1967 года в небольшом канадском городе Ледисмит.

После школы переехала в Ванкувер, где преподавала физкультуру. Там ее заметил рекламный агент и предложил сняться для рекламы пива. А уже в 1989 году Андерсон впервые попала на обложку журнала «Playboy». В дальнейшем снимки звезды окажутся там еще 13 раз.

В 1992 году начала актерскую карьеру, сыграв Си Джей Паркер в сериале «Спасатели Малибу». После премьеры «Спасателей» на телевидении стала одним из главных американских секс-символов. Снялась в 18 фильмах, среди которых «Не называй меня малышка», «Очень страшное кино 3» и «Плейбой под прикрытием». В 2022 году на онлайн-платформах вышел сериал «Пэм и Томми» про роман Памелы Андерсон и ее бывшего мужа музыканта Томми Ли. Звезду сериала «Спасатели Малибу» сыграла британская актриса Лили Джеймс.

В течение многих лет Памела является вегетарианкой и выступает за права животных. Запустила кампанию против использования меха в одежде.

Была замужем пять раз, имеет двоих сыновей – Брэндона Томаса и Дилана Джаггера. Прапрабабушка Памелы – эмигрантка из Российской империи.

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