Эльф, пират и принц: лучшие роли Орландо Блума

13 января Орландо Блуму исполнилось 45 лет. Британец начинал в качестве театрального актера, однако всемирную славу получил благодаря двум культовым кинофраншизам — «Властелину колец» (и впоследствии «Хоббиту»), а также «Пиратам Карибского моря».

В день рождения артиста «Газета.Ru» вспоминает об этих и других важных ролях из его фильмографии.