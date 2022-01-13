13 января 2022, 14:59
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Эльф, пират и принц: лучшие роли Орландо Блума
13 января Орландо Блуму исполнилось 45 лет. Британец начинал в качестве театрального актера, однако всемирную славу получил благодаря двум культовым кинофраншизам — «Властелину колец» (и впоследствии «Хоббиту»), а также «Пиратам Карибского моря».
В день рождения артиста «Газета.Ru» вспоминает об этих и других важных ролях из его фильмографии.
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Трилогия «Властелин колец» (2001-2003)
Одна из главных ролей за всю карьеру Блума — эльф Леголас в экранизации культового произведения Джона Толкина. Участие в трилогии принесло ему премии Гильдии актеров и канала MTV.
На фото: Орландо Блум и режиссер Питер Джексон на съемках трилогии «Властелин колец»
«Черный ястреб» (2001)
В основанной на реальных событиях военной драме Ридли Скотта Блум сыграл рядового американской армии Тодда Блэкберна, который вместе с сослуживцами оказывается в гуще гражданской войны на территории Сомали.
«Банда Келли» (2003)
Биографическая драма о жизни австралийца Неда Келли, знаменитого разбойника 19-го века, которого одни считали героем и символом сопротивления колониальным властям, другие — безжалостным убийцей. Роль самого Келли в проекте исполнил Хит Леджер, Блум же сыграл его лучшего друга и сообщника Джо Бирна.
Серия фильмов «Пираты Карибского моря» (2003-2017)
Наряду с Леголасом — самая звездная роль в фильмографии Блума. В образе доброго пирата Уилла Тернера он снялся в четырех лентах серии (всего их пять), составив прекрасный актерский тандем с Джонни Деппом.
«Троя» (2004)
Высокобюджетный пеплум, основанный на «Илиаде» Гомера и других произведениях Троянского цикла. В фильме Вольфганга Петерсена Блум сыграл троянского принца Париса, который отбивает у спартанского царя жену — и тем самым развязывает войну.
«Царство небесное» (2005)
Очередная совместная работа Блума и Ридли Скотта — на сей раз о крестоносцах. У актера в проекте была главная роль — рыцаря Балиана II Ибелина.
«Нью-Йорк, я люблю тебя» (2008)
Киноальманах, продолжение фильма «Париж, я люблю тебя», с ярким актерским составом — помимо Блума, в мелодраме сыграли Натали Портман, Хейден Кристенсен, Энди Гарсиа, Итан Хоук и многие другие.
Серия фильмов «Хоббит» (2014-2014)
Спустя десять лет после финала «Властелина колец» Блум вновь взял в руки эльфийский лук — ради двух последних частей трилогии «Хоббит». Причем в приквеле он получил едва ли не больше экранного времени.
«Ромео и Джульетта» (2014)
Вообще говоря, современная интерпретация «Ромео и Джульетты» с Блумом в главной роли — не столько полноценный фильм, сколько профессиональная киносъемка знаменитой бродвейской постановки. Однако пьеса в свое время имела огромный успех, так что ее логично решили выпустить и в кинотеатрах.
«Карнивал Роу» (2019)
Одна из последних ярких работ Блума — фэнтезийный сериал, балансирующий между «Игрой престолов» и «Хрониками Нарнии».