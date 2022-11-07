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Оксане Фандере — 55

7 ноября исполняется 55 лет российской актрисе, уроженке Одессы Оксане Фандере. Жизнь будущей артистки была практически предопределена, ее отец был театральным актером, а мама искусствоведом, и уже в 1979 году ее ждала эпизодическая роль школьницы в культовом фильме «Приключения Электроника».

Затем было десятилетнее затишье и обычная жизнь в Москве, которую в 1988 году прервал конкурс красоты «Московская красавица» и съемки в фильмах «Корабль» и «Утреннее шоссе».

В 1990 году Фандера вышла замуж за актера и режиссера Филиппа Янковского, в чьих фильмах она позже снялась. Затем последовали роли в «Статском советнике», «Красном жемчуге любви», «Огнях притона», «Салюте-7» и других фильмах.

Фандера активно ведет социальные сети, в которых фиксирует не только моменты личной жизни, но и реагирует на важные для нее события. По словам актрисы, ей важно высказываться на волнующие ее темы.

«Я ничего не делаю напоказ. В моих соцсетях если и появляется реакция на события, то только потому, что не появиться уже не может. <...> Можете называть это политическим жестом, можете называть это сердечной болью еврейской мамочки. Но чем отличается гражданская позиция от сердечной боли? Ничем», — сказала она в интервью журналу Esquire.

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