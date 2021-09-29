Последний Бонд: как прошла мировая премьера фильма об агенте 007

В лондонском Альберт-холле состоялась премьера нового фильма о Джеймсе Бонде — «Не время умирать». Выход картины был отложен на 18 месяцев из-за пандемии.

На ковровую дорожку были приглашены лауреаты премии «Оскар», а также члены британской королевской семьи. Мероприятие посетили принц Уэльский Чарльз со своей супругой Камиллой, а также герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт. Этот факт необычен тем, что сразу два разных поколения королевской семьи редко появляются на подобных мероприятиях вместе.

Для британского актера Дэниэла Крэйга «Не время умирать» стал пятым и последним фильмом франшизы — роль Джеймса Бонда он исполнял в течение 15 лет. Прощание артиста с образом спецагента и стало причиной особого внимания в том числе со стороны королевской семьи.