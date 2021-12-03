Умерла Нина Ургант

Российская актриса Нина Ургант скончалась на 93-м году жизни.
Народная артистка РСФСР снялась более чем в 50 картинах, самые известные из них — «Белорусский вокзал», «Осторожно, бабушка!», «Я родом из детства» и «Красавец мужчина». Ургант завершила карьеру на телеэкране в 2008 году, исполнив свою последнюю роль.
Кроме этого, Нина Ургант приходится бабушкой российскому телеведущего Ивану Урганту и матерью актеру Андрею Урганту.
В 2014 году стало известно, что артистка страдает болезнью Паркинсона.
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